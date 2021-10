Alcaracejos recibirá unos 28.000 euros por los daños de las tormentas de septiembre

La delegada de Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía en Córdoba, Purificación Joyera, ha visitado este martes Alcaracejos (Córdoba) para informar de las ayudas extraordinarias que la Consejería que dirige Juan Marín ha destinado a los municipios afectados por la DANA del pasado septiembre, anunciando que el Ayuntamiento de Alcaracejos recibirá en breve la suma de 28.255 euros.

Joyera se ha reunido con el alcalde, José Luis Cabrera, y posteriormente ha visitado algunas de las zonas del municipio más afectadas por las inundaciones del pasado 22 de septiembre, como las calles Nueva y Rafael Aguirre, "porque es donde confluyen casi todas las aguas del pueblo".

En total, la Junta de Andalucía ha aprobado un programa de financiación extraordinario de 1,5 millones de euros para 24 localidades andaluzas que sufrieron fuertes lluvias entre finales de agosto y finales septiembre, y de esa cantidad, 145.217 euros serán para cuatro municipios cordobeses: Alcaracejos, Lucena, Pozoblanco e Hinojosa del Duque.

La delegada de Administración Local ha resaltado que "estas ayudas se han puesto a disposición de forma muy rápida", pues la lluvia torrencial que sufrió Alcaracejos y provocó inundaciones tuvo lugar el pasado día 22 de septiembre, "y estamos en octubre y ya están aceptadas y tramitándose" las ayudas, algo que ha agradecido el alcalde de la localidad.

Los ayuntamientos que recibirán este respaldo económico de la Junta, según ha precisado Joyera, podrán destinar estos recursos a reparar redes de abastecimiento de agua potable o de evacuación y tratamiento de aguas residuales, arreglo y limpieza de calles, alumbrado público, recogida y tratamiento de residuos, prevención y extinción de incendios, actuaciones en cementerios, bibliotecas, instalaciones deportivas, centros educativos, sanitarios, de servicios sociales o culturales dañados, y también para reponer mobiliario urbano, como farolas, bancos, vallas y similares afectados. "En definitiva se trata de contribuir a devolver la normalidad al municipio", ha defendido Joyera.

"Si bien es cierto que en algunos casos no es suficiente esta ayuda, desde la Junta --ha señalado-- lo que intentamos es colaborar, y que esa colaboración pueda dar al menos algún respiro a las arcas municipales que se encuentran con estos imprevistos".

Por último, Joyera ha felicitado al alcalde por su "rápida actuación en ese momento, así como por su empatía con todos los vecinos", ya que "hay algunas familias que han tenido que salir de sus viviendas, y han sufrido daños algunos negocios", así como infraestructuraS municipales, que es "donde se podrán aplicar estas ayudas".

