Los agricultores cobran por un kilo de naranjas menos de lo que cuesta la bolsa de plástico en el supermercado

Los citricultores cobran el kilo de naranjas a un precio incluso inferior al que paga un consumidor en el supermercado por una bolsa de plástico. Esta semana, la Lonja de Cítricos de la Cámara de Comercio de Córdoba está oscilando entre los 10 y los 13 céntimos de euro para la variedad navelina y entre los 15 y los 18 céntimos de euro para la salustiana. En el supermercado hay bolsas para meter esas naranjas que cuestan entre 10 y 50 céntimos de euro.

La situación del sector de la naranja en Córdoba (y en Andalucía) empieza a ser crítica de nuevo, por varias razones. Ante ello, Asaja, Coag, UPA, Cooperativas Agroalimentarias, Asociafruit, Palmanaranja y la Asociación de Citricultores de Huelva han constituido la Mesa de los Cítricos de Andalucía, un grupo de trabajo que supone un primer paso para trabajar conjuntamente. El objetivo es luchar por el sector local y denunciar la enorme crisis de precios que, en este caso, tendría un culpable: la masiva entrada de naranja de Sudáfrica.

La crisis de precios está provocando que muchos agricultores hayan decidido retrasar la recolección de naranjas y dejarlas en el árbol a la espera de que se recuperen. Por eso, cuando a estas alturas la campaña debería estar casi finalizada, la recogida se encuentra al 25% en la provincia de Córdoba, según informa la patronal agraria Asaja.

Precios que no cubren costes

"El problema más grave y el que ha desencadenado este encuentro son los precios que no cubren siquiera los costes de producción y que ha ido a la baja desde la primera semana de campaña", señala la patronal. No obstante, esta crisis de precios no se nota en absoluto en la cesta de la compra. El kilo de naranjas en plena campaña de recolección se está pagando en los supermercados a entre uno y dos euros.

Así, "cuando estamos iniciando la segunda parte de la campaña de recolección aún queda en el campo mucha naranja navelina que no ha encontrado hueco en el mercado ante el tapón provocado por la entrada de miles de toneladas de naranja 'vieja' de Sudáfrica, que es a la que las cadenas de supermercados han dado preferencia", señala la patronal.

La recién constituida Mesa de los Cítricos creada por todo el sector en Andalucía señala que "supone una aberración que va contra toda lógica" que las grandes cadenas de supermercados vendan en España o en Europa naranjas recolectadas hace dos o tres meses a más de 8.000 kilómetros de distancia, "cuando tenemos aquí en Andalucía la mejor del mundo".

Por ello, la primera llamada de atención de la Mesa andaluza de los Cítricos va dirigida al consumidor, para que mire las etiquetas y dé preferencia a la naranja española, de mucha más garantía y mejor calidad, puesto que la naranja española cumple unos estándares sociales, laborales y medioambientales con los que no cumple la naranja que se produce fuera de la Unión Europea.