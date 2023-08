El Zumbacón contará con un sistema de control para aparcamiento exclusivo de residentes

El barrio cordobés del Zumbacón contará a partir de diciembre con un sistema de control para aparcamiento exclusivo de los vecinos residentes en 257 plazas. Se establecerá un sistema con seis cámaras de lectura de matrículas, conectado a la Policía Local, que vigilarán que los vehículos que aparquen sean los autorizados. Así, los coches externos al barrio podrán circular por él pero no estacionar.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, y el teniente de alcalde de Inclusión, Accesibilidad y Movilidad, Bernardo Jordano, han presentado esta iniciativa junto a los vecinos del barrio. Se trata de una experiencia piloto que se prevé se ponga en marcha a comienzos de diciembre y no se descarta que se pueda exportar a otros barrios de la capital.

Para adoptar este sistema de control, se han estudiado las característica del Zumbacón, “un barrio que no es de paso” para el tráfico, ha apuntado el alcalde. Asimismo, cuenta con edificios de poca altura y por tanto pocos vecinos, que no poseen cocheras propias en los edificios y tienen por tanto necesidades de aparcar en la calle. Se trata de un barrio “prácticamente residencial, donde no hay comercio ni hostelería”, ha dicho Jordano al explicar el proyecto, y con una fisonomía propica para establecer un perímetro de control.

Así, tres cámaras de entrada y otras tres de salida del barrio leerán las matrículas de los vehículos que lleguen al Zumbacón y, si detectan que no está autorizado para aparcar pero permanece en el barrio, se notificará a la Policía Local. La empresa que establecerá el sistema de control es la adjudicataria actualmente de la Zona Azul en Córdoba.

Bellido ha asegurado que “no podemos consentir que barrios enteros se conviertan en aparcamientos” y ha asegurado que si este sistema “funciona bien, se exportará a otros barrios” que reúnan características adecuadas. Ha apuntado que se estudiará tomar medidas similares en el Campo de la Verdad y Miraflores, especialmente afectados por el turismo y eventos de la ciudad. No obstante, el alcalde ha dejado claro que “no voy contra el coche ni queremos eliminar el coche ni mucho menos”.