Vecinos y AMPAS convocan una protesta para pedir mejoras en el parque de la manzana Banesto

Madres y padres de los barrios de Huerta de San Rafael, Santa Rosa y Valdeolleros, vecinos y AMPAS de los colegios Hernán Ruiz y Virgen de Linares protagonizarán una concentración de protesta para reclamar al Ayuntamiento de Córdoba mejoras en el parque de la antigua manzana Banesto, donde critican la falta de juegos infantiles y de sombras.

Los convocantes han creado la Plataforma 'Nuestros niños y niñas se merecen un parque mejor' y han convocado la protesta para el 3 de marzo a las 17:30, en el recinto de la antigua manzana Banesto, según han confirmado a Cordópolis.

Los promotores de esta iniciativa han hecho extensiva su propuesta a las asociaciones de madres y padres de alumnos de los colegios de estos barrios, así como al vecindario y ya han comenzado a preparar las pancartas que mostrarán con sus peticiones en la concentración, poniendo el foco en las condiciones actuales del parque al que acuden familias de un entorno que cuenta con 18.000 vecinos.

Para sus hijos, cuentan con una zona infantil con dos columpios, un tobogán y otros tres juegos, pero estas madres y padres piden que se amplíe y haya más, además de instalar sombras para este espacio. En el parque, los árboles están alrededor de la zona de juegos infantiles, a una distancia que hace imposible que su sombra beneficie a los pequeños cuando van al parque a jugar. algo de lo que se quejan.

Estos vecinos recuerdan que en el mes de junio de 2022, ya se reunieron con el Consejo de Distrito para trasladarle sus quejas y, a través de este, se elevaron sus peticiones al Ayuntamiento. También se le hizo llegar las firmas recogidas en apoyo a las reclamaciones de las familias y el resultado de una encuesta al respecto realizada sobre un centenar de personas del barrio. De momento, aseguran, no han obtenido ninguna respuesta del Consistorio. “Por un parque mejor”, es el lema que estas madres y padres han escogido para llamar a la movilización y organizarse en estas semanas para que sus peticiones llegue a la administración local competente.

