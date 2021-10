UGT-A pide a la patronal andaluza negociar un nuevo acuerdo que acabe con la precariedad

La secretaria general de UGT Andalucía, Carmen Castilla, ha pedido este lunes a la patronal andaluza que deje de lado "la cerrazón" en la que está instalada, para así lograr con los sindicatos "un nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC)", ya que el anterior "expiró el año pasado".

En este sentido, y en rueda de prensa junto al secretario general de su sindicato en Córdoba, la líder de UGT en Andalucía ha recordado que el último Acuerdo para la Negociación Colectiva concluyó "sin que se haya conseguido el objetivo de los 1.000 euros de salario en convenio", pues "ni eso se está cumpliendo".

En consecuencia, desde UGT Andalucía se demanda a los empresarios de la comunidad autónoma que, "ya que la economía se está recuperando, es hora de sentarse en las mesas bipartitas para negociar el nuevo acuerdo, con el primer objetivo de acabar con la precariedad".

Presupuestos Junta

Además y por otro lado, Carmen Castilla entiende que también es el momento, ahora que el Gobierno andaluz de PP y Cs está elaborando los presupuestos autonómicos para 2022, que se haga realidad "el fortalecimiento de los servicios públicos", ya que el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, "puede decir muchas veces que la sanidad va bien, pero sólo hay que preguntarle a la gente de la calle cuánto tiempo tiene que esperar para una cita en Atención Primaria".

Castilla ha concedido que "no es un problema de ahora, pero se ha empeorado con la pandemia", y "necesitamos una sanidad reforzada con profesionales sanitarios y no sanitarios". A la vez, ha lamentado que en Educación Primaria, por su lado, "no ha habido la fluidez necesaria en las contrataciones, a pesar del acuerdo firmado con los agentes sindicales para el refuerzo de profesorado", que UGT "firmó porque se garantizaban 4.600 contratos nuevos de profesores y 1.200 más de las ayudas que van a venir", esperando que ello "se cumpla y que los fondos que van a venir se gasten en lo que se tienen que gastar".

Subida del SMI

Respecto a la subida del SMI, Castilla ha reclamado "que para enero de 2022 se llegue a los 1.000 euros, porque sino no vamos a llegar al 60 por ciento que nos pide Europa. Además, hay que derogar la reforma laboral y acabar con los flecos que quedan en la reforma de las pensiones".

En este contexto, la líder sindical ha abogado por "desterrar la idea de que subir el SMI destruye empleo", porque "es falso", mientras que sí es cierto que "hay sectores que están muy precarizados y feminizados, como la limpieza y la dependencia", y ello se debe a que "a veces" los empresarios de estos sectores usan "trucos, que pueden ser legales, pero no éticos ni morales", pues "hacen contratos parciales o reducciones de jornada para no tener que pagar el SMI".

Siniestralidad laboral

En cuanto a la siniestralidad laboral, ha señalado que "cada 60 horas muere un trabajador en el tajo", hasta el punto de que "en lo que llevamos de 2021, incluso con el descenso de actividad y trabajadores en ERTE, tenemos a fecha de hoy un 30 por ciento más de accidentabilidad", con "93 trabajadores fallecidos, y esto es inaceptable".

Por eso, Castilla ha llamado a "poner en marcha todos los mecanismos necesarios para que se proteja la vida de los trabajadores, así como una mayor dotación de inspectores y subinspectores de trabajo, que llevamos demandando mucho tiempo, para que se haga una vigilancia efectiva. Por último, también demandamos el delegado territorial y sectorial, para aquellos casos en los que por número de trabajadores no haya representación sindical".