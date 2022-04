Transgénicos, vacunas y la dieta alimenticia: divulgación de ciencia desde un balcón

La Unidad Científica de la Universidad de Córdoba ha retomado este jueves su actividad de Ciencia en los balcones, concretamente en la Corredera. Una actividad que habían celebrado con anterioridad en la Noche Europea de los Investigadores. En esta ocasión han sido tres los investigadores de la UCO los que se han dado cita para tratar tres temas: las vacunas, los alimentos transgénicos y la dieta alimenticia.

¿Se acuerdan de cuando nos pasábamos la vida en los balcones? Ha comenzado preguntando para dar comienzo a la sesión Elena Lázaro, Coordinadora técnica de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación. Lázaro se ha encargado de presentar a los distintos profesionales. Alicia Podadera, Investigadora Predoctoral en Biomedicina, ha comenzado hablando de importancia de una buena dieta.

Podadera ha especificado que no todo es malo, ni todo es bueno para todo el mundo. “El plato que se come tu padre puede que no te siente bien a ti”, ha ejemplificado. La experta en dieta mediterránea ha señalado que los hábitos saludable como el ejercicio físico son fundamentales, así como seguir la pirámide alimenticia. Pero también ha mencionado que no hay que seguir una dieta tan estricta, pudiendo tomar ciertos alimentos y comidas “de manera ocasional”.

“El otro día en una frutería una señora decía qué hermosas las fresas, seguro que son transgénicas o algo”. Esta ha sido la anécdota con la que ha comenzado su discurso divulgativo Javier Gil, biotecnólogo vegetal. Gil ha desmentido distintos bulos que existen sobre este tipo de alimentos. “Hay mitos y verdades a medias”, ha señalado. Una de las falsas creencias que ha desmontado ha sido la de que los transgénicos están por todas partes, a lo que Gil ha mencionado que “en España solo está autorizado el cultivo transgénico de maíz”.

Otros de las afirmaciones que escuchamos y damos por ciertas es que estos alimentos causan cáncer y están relacionados con otras enfermedades como las alergias. “Estados Unidos lleva más de 30 años trabajando con transgénicos y no se ha detectado ningún caso de alergia o enfermedad que esté relacionada con estos”, ha indicado. Tras Gil, ha sido Pepe Aguilar, profesor de Virología en la UCO quien se ha encargado del último tema, las vacunas, un tema tan recurrido y sonado con motivo de la pandemia de la covid-19.