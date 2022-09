Estas son las medidas especiales de tráfico y seguridad para la Velá de la Fuensanta

El Ayuntamiento de Córdoba ha establecido un Plan Especial de Tráfico y Seguridad para la Velá de la Fuensanta 2022, con las medidas que llevará a cabo la Policía Local y el área de Movilidad en la zona.

El programa de actos y los requisitos necesarios para su óptimo desarrollo han sido aprobados por acuerdo de la Junta de Gobierno Local con fechas de programación de la Velá entre el 7 y el 11 de septiembre, ambas inclusive.

Las medidas de tráfico incluyen:

Fase permanente: Se activa a las 07,00 h. del día 5 de septiembre y finaliza a las 15,00 h. del día 12 de septiembre con el objeto de facilitar el montaje, funcionamiento y desmontaje de las atracciones, puestos y barracas y de la infraestructura necesaria para la celebración de los actos programados. Conlleva las siguientes medidas de tráfico y señalización: Corte total al tráfico rodado de la Avda. de la Fuensanta (tramo comprendido desde la intersección con Avda. Calderón de la Barca hasta la intersección con Ntra. Sra. de Belén). Se colocarán vallas con señales adosadas de entrada prohibida en ambos extremos de la vía. En este tramo restringido al tráfico rodado de la Avda. de la Fuensanta se habilitará un carril de emergencia en el lateral del colegio Cervantes, por lo que no podrá ocuparse este espacio por las atracciones. Prohibición de la parada y el estacionamiento de vehículos en la Avda. de la Fuensanta en ambos sentidos (tramo comprendido entre la rampa de acceso hacia la Plaza del Santuario y la c/ Ntra. Sra. de Belén). Se colocarán las señales correspondientes con la lectura: “Desde las 07 h. día 05 hasta las 15 h. día 12 de septiembre de 2022”. Prohibición de estacionamiento de vehículos en la c/ Calderón de la Barca (tramo comprendido entre la c/ Ntra. Sra. de Belén y Avda. de la Fuensanta). Se colocarán señales de prohibida la parada y el estacionamiento.

Prohibición de la parada y el estacionamiento de vehículos en la Plaza del Santuario. Prohibición de estacionamiento de caravanas-viviendas en todos los lugares de afección de los actos de la Velá, significativamente en la calle Pintor Pedro Antonio Rodriguez. Se colocarán en esta calle señales de prohibición de estacionamiento para este tipo de vehículos.

Corte de tráfico rodado en la c/ Pintor Pedro Antonio Rodriguez intersección con Avda. de la Fuensanta (impedir acceso a la Avda. de la Fuensanta). La c/ Pintor Pedro Antonio Rodriguez quedará en fondo de saco (entrada y salida por Pintor Pedro Bueno). Se colocarán vallas con señales adosadas de entrada prohibida en su intersección con la avda. De la Fuensanta y señal de calle cortada en su intersección con la c/ Pintor Pedro Bueno.

En la Fase Especial:

Se activa en los días de celebración de la Velá (del 07 al 11 de septiembre, ambos inclusive) en los horarios que se indican en los apartados siguientes. En aquellos que no se especifique, se hará a partir de las 20 h. (anterior o posterior en función de la afluencia de personas) y conlleva las siguientes medidas:  Se mantienen las medidas de la fase permanente. Corte total al tráfico rodado en la Plaza del Santuario. Se colocarán vallas con señales adosadas de entrada prohibida. Corte total del tráfico rodado de la c/ Calderón de la Barca desde la confluencia de la c/ Ntra. Sra. de Belén (salvo vehículos autorizados). Se colocarán vallas con señales adosadas de entrada prohibida y dirección obligatoria a la derecha. Corte del tráfico rodado de la Avda. de la Fuensanta (sentido hacia el Santuario) en la confluencia con la c/ Pelagio. Se colocarán vallas con señales adosadas de dirección obligatoria a la izquierda y de entrada prohibida (excepto cocheras). Corte del tráfico rodado de la Avda. de la Fuensanta (sentido hacia el Santuario) en la confluencia con la c/ Madre Mogas. Se colocarán vallas con señal adosada de dirección obligatoria a la derecha y de entrada prohibida (excepto cocheras). La c/ Pintor Pedro Bueno únicamente se deja de salida a la Avda. de la Fuensanta dirección hacia Campo Madre de Dios. Se colocarán vallas con señales adosadas de entrada prohibida y de dirección obligatoria a la derecha.  Corte de tráfico rodado en c/ Conquistador Ordoño Alvarez en la confluencia con la c/ Camino de la Barca. Se colocarán vallas con señal adosada de entrada prohibida (autorizado sólo cocheras). Corte de tráfico en c/ Conquistador Ordoño Alvarez confluencia con c/ Pocito. Se desviará el tráfico hacia esta última. Se colocarán vallas con señales adosadas de entrada prohibida y de dirección obligatoria a la derecha.

Todas las señales serán colocadas por el Departamento de Movilidad en los lugares indicados con al menos 48 h. de antelación al momento de su vigencia. La colocación de las vallas con las señales adosadas que sirvan para canalizar el tráfico en la fase especial, lo dispondrá la Policía Local cada día. La Policía Local regulará el tráfico en los lugares en que resulte necesario para garantizar la fluidez en la zona. La Policía Local queda autorizada para adoptar medidas más restrictivas de tráfico en caso de ser necesarias para garantizar la consecución de los objetivos de este Plan.

Medidas de Seguridad

La Policía Local reforzará la vigilancia en las zonas de desarrollo de los actos en colaboración y coordinación con el Cuerpo Nacional de Policía. Se tendrá especial atención a los siguientes servicios: Prohibición de “botellón” en los lugares de celebración de los actos y en sus proximidades. Presencia permanente de policías en los lugares y horarios de celebración de actos y en aquellos de mayor concurrencia de personas. Los puntos que, además de los celebración de actos, a priori se consideran más sensibles en materia de seguridad para este evento y por tanto de especial atención policial, son los siguientes: Avda. de la Fuensanta intersección con la c/ Calderón de la Barca. Avda. de la Fuensanta intersección con la c/ Nuestra Sra. de Belén . Avda. Calderón de la Barca intersección con la c/ Conquistador Ordoño Álvarez. Calle Conquistador Ordoño Álvarez intersección a la Plaza del Santuario.

Como medidas adicionales de seguridad se adoptarán las siguientes: Colocación de vallas antiembestida en la Avda. de la Fuensanta a la altura de la c/ Calderón de la Barca (inicio de la zona de atracciones). Se colocarán cada día al comienzo del horario de funcionamiento de las atracciones infantiles, retirándose a su finalización. Colocación de vallas new jersey (con agua) en la Avda. de la Fuensanta intersección con la c/ Nuestra Sra. de Belén en refuerzo de las canalizadoras del tráfico de la fase permanente. Se colocarán a unos metros de distancia de las anteriores dentro de la zona restringida al tráfico para no tapar la visibilidad de las señales adosadas a las vallas metálicas. Estas vallas permanecerán en el lugar desde las 20 h. del día 7 hasta las 22 h. del día 11 de septiembre.

Se ha requerido asimismo a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del Ayuntamiento su colaboración.

Actos relevantes de la Velá

Los actos más relevantes en esta festividad son: Traslado de la imagen titular de la virgen de la Fuensanta en Rosario Vespertino desde el Santuario de la Fuensanta hasta la S.I.C. Salida Rosario Vespertino día 6 a las 20,30h. (Orden de Servicio específica ). Inauguración de la Velá 2022 a las 22 h. del día 7. A la misma hora pregón en la Plaza del Pocito. Posible asistencia de autoridades. Procesión de la Virgen de la Fuensanta desde la S.I.C. hasta el Santuario de la Fuensanta. Salida procesión día 7 a las 20,30h. (Orden de Servicio específica). Actividades musicales en la Plaza del Santuario los días 7, 8, 9 y 10 a partir de las 21 h. Degustaciones populares: “la sardiná”, “la huevá” y “la salmorejá”, los días 8, 10 y 11, respectivamente. Pasacalles batucada el día 11 a las 13 h.

En esta edición no se ha autorizado la ampliación horaria en dos horas del funcionamiento de los establecimientos y actividades, por lo que el horario de finalización y cierre será el que con carácter general se establece en la normativa autonómica (Ley 13/1999, desarrollado por Decreto 155/2018, de 31 de julio). El funcionamiento de las atracciones infantiles en la Velá de la Fuensanta, será el siguiente: desde las 20 h. hasta las 02 h. el día 7. Desde las 12 h. hasta las 02 h. los días 8, 9 y 10. Desde las 12 h. hasta las 22 h. el día 11. Día del niño 50% de descuento en todas las atracciones.

Los camiones y otros vehículos vinculados con los puestos y atracciones no podrán quedar estacionados junto a ellos ni en los lugares donde se ha prohibido el estacionamiento. Se permitirá que estacionen en la explanada terriza existente en la c/ Nuestra Sra. de Belén frente al Centro Cívico, en la colindante a la plaza Escultor García Rueda y en la existente en la calle Pocito. Se exceptúan de este criterio el estacionamiento de los vehículos que necesariamente deben quedar junto a sus puestos de campanitas. Se permitirá la circulación de la furgoneta que utiliza la empresa de Iluminaciones Ximénez autorizada para la instalación del alumbrado desde el día 5 de septiembre hasta finalización del desmontaje de la infraestructura.

No se permitirá la acampada y asentamiento de caravanas en las proximidades de los puestos y atracciones o lugares de celebración de actos, por razones de higiene y seguridad. Se permitirá la circulación en las zonas restringidas a los vehículos de artistas/organización para acceder y cargar/descargar los equipos de sonido y otro instrumental necesario para los actos, útiles para las barras de servicio, alquiler de sillas etc.

A efectos de montajes y colocación diaria de infraestructura para las actividades, deberá permitirse acceso para carga y descarga a otros posibles vehículos de sonido e iluminación, artistas y alquiler de sillas (no se dispone de matrículas). Si dispondrán estos vehículos de unos carteles facilitados y sellados por el Departamento de Ferias y Festejos. Una vez efectuada su tarea, deben estacionar en el reservado de la c/ Calderón de la Barca.

Se recomienda a los ciudadanos que decidan acudir a este evento festivo realicen sus desplazamientos a pie o en transporte público, para evitar problemas de estacionamiento. El Ayuntamiento apela a su comprensión por las molestias que el desarrollo de estos actos les puedan suponer.