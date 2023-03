El Sindicato de la Policía Local acusa al alcalde de mentir sobre la productividad salarial

El Sindicato Independiente de Policía Local de Córdoba (SIPLB) ha acusado al alcalde de Córdoba, José María Bellido, de “mentir” en una entrevista al hablar de la atención a las demandas de los agentes, especialmente sobre el complemento de productividad. De momento, este sindicato ha acordado no realizar horas extras, una decisión llega a las puertas de la Semana Santa y los servicios que conlleva sus procesiones en la calle.

En un comunicado, el SIPLB lamenta “el tono jocoso” que, a su juicio, ha usado el alcalde para hablar de este tema. “En primer lugar, decirle que si al él le resulta graciosa nuestra situación, a nosotros no nos hace ni puñetera gracia”, señala el documento, que remarca que, al contrario de lo manifestado por el regidor, el Equipo de Gobierno no dio respuesta positiva a las propuestas. “Pasó exactamente todo lo contrario. Nos lo negaron absolutamente todo”, afirman desde la central sindical, que acusa a Bellido llevar cuatro años aplazando en el tiempo esta cuestión.

“Nosotros le pedimos, mejor dicho, le exigimos que por una vez aplique esa lealtad de la que hace gala y que aún no ha puesto en práctica, cumpla sus promesas”, espetan al alcalde en la nota, en la que se preguntan si el alcalde va a buscar fórmulas “para garantizar” las horas extra, a pesar de la negativa policial. “¿Acaso debemos los agentes temer represalias si no venimos a trabajar más allá de lo que dice nuestro cuadrante? Pues habría que recordarle a los señores del Partido Popular que cuando gobernaba el PSOE y utilizaron los decretos para obligar a los agentes a venir fuera de su cuadrante, fue el PP el primero en criticar dicha medida de ”decretazo“. Pero con el Partido Popular ya se sabe, sus decisiones se toman conforme a sus intereses, no a sus principios”, apostillan.

Finalmente, aseguran que “el problema de la Policía local de Córdoba no es de dinero, no es de trabajo, ni tan siquiera de derechos”, sino de “exigir respeto”. “Señor Bellido, se lo volvemos a decir, en el código de honor de Policías y Bomberos, cuando uno da su palabra la cumple. En el código político, ya sabemos lo que hay...”, se despiden.