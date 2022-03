Así ha sido la Jura de bandera civil de este sábado en Córdoba

Enmarcado dentro de las numerosas actividades organizadas por la Brigada “Guzmán el Bueno” X con motivo del centenario de la creación de las Unidades Acorazadas del Ejército de Tierra, el general de ejército Amador Enseñat y Berea, Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, acompañado por José María Bellido Roche, Alcalde de Córdoba ha presidido una Jura de Bandera para personal civil en Córdoba.

Esta solemne ceremonia de juramento o promesa, a la que también han asistido la subdelegada del gobierno en Córdoba, Rafaela Valenzuela Jiménez y el delegado del gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba Antonio Repullo Milla, se ha llevado a cabo ante las Enseñas Nacionales de los Regimientos de La Reina no 2, Córdoba no 10 y Garellano no 45, pertenecientes a la BRI X. Ello supone para el personal civil la expresión libre, pública e individual de lealtad a España, adquiriendo el compromiso de defender sus intereses colectivos y el de los españoles.

De esta forma, más de 600 ciudadanos han prestado juramento en el transcurso de la mañana de hoy mostrando fidelidad y lealtad a la nación española a través de su mayor símbolo: la Bandera. Entre los jurandos, destacó la presencia del propio José María Bellido Roche, Alcalde de Córdoba y la de María José Gualda Romero, Secretaría de Estado del Ministerio de Hacienda y Función Pública, así como diversos miembros de la corporación local y diputados autonómicos.

En su alocución, el general Ignacio Olazábal Elorz, jefe de la Brigada “Guzmán el Bueno” X, destacó “la importancia de los carros de combate, desde su aparición como elementos fundamentales del combate terrestre”. Por otra parte, recalcó “la permanente disponibilidad de la Brigada Guzmán el Bueno X, que este año desplegará por dos veces en Letonia y otra adicional en Líbano, implicando que unos 1500 hombres y mujeres cordobeses desplegarán en el exterior durante 2022”.

Por último, el general Olazábal quiso poner de manifiesto “la perfecta simbiosis entre la sociedad cordobesa y la Brigada X, que ha permanecido junto a los cordobeses, aún en los tiempos más duros de la pandemia” y que hoy “la sociedad cordobesa le responde en esta jura de Bandera, como muestra del compromiso y lealtad de los hombres y mujeres de Córdoba con España y con S.M. El Rey”.

El acto concluyó con un desfile de la fuerza, compuesta por escuadra de gastadores, Batallón de Honores, Banda de Guerra, pertenecientes a la BRI X y Unidad de música de Fuerza Terrestre (FUTER), por la Avenida de la República Argentina.