Ruiz Madruga dice que fue “el resto de grupos políticos” los que decidieron no retomar el Pleno

El delegado de Participación Ciudadana y viceportavoz del gobierno municipal del PP en el Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ruiz Madruga, se ha referido a la suspensión del Pleno de este jueves tras las protestas de vecinos de Villarrubia y ha señalado que la decisión de no continuar la sesión plenaria fue del resto de los grupos políticos, es decir, de la oposición conformada por PSOE, Hacemos Córdoba y Vox. Sin embargo, tras la suspensión, el portavoz del PP, Miguel Ángel Torrico, informó de que la decisión de no reanudar el Pleno se había tomado “por unanimidad” de la Junta de Portavoces de todos los grupos.

Este viernes, en rueda de prensa, Ruiz Madruga ha señalado que la suspensión “no fue porque nosotros (PP) no quisiéramos retomar el Pleno, porque el alcalde decidió retomar el pleno. Hubo una junta de portavoces (...) donde se reunió a todos los portavoces para decir: 'Retomamos el pleno'. Y fueron el resto de portavoces de los grupos políticos los que decidieron que no se hiciera”, ha asegurado. “No fue voluntad ni del alcalde ni de este grupo municipal no continuar con el Pleno”, ha reiterado.

Por contra, el portavoz del gobierno municipal del PP defendió la suspensión del Pleno, argumentó que la protesta de los vecinos estaba organizada y se había vivido “un ejercicio nada democrático”, que no dejó continuar la sesión: “Ha sido la actitud de los ciudadanos que han venido al Pleno la que ha impedido desarrollarlo en condiciones de normalidad”. De hecho, Torrico aseguró que los vecinos habían acudido “a reventar el Pleno, que es lo que se ha producido en el día de hoy”.

Él mismo comunicó que, en una reunión de los portavoces de todos los grupos municipales tras la suspensión, se informó de las posibilidades que había para continuar el Pleno y se adoptó “por unanimidad” la decisión de continuarlo 48 horas después, es decir, ya el lunes.

“Proceder a partir de ahora”

E incluso avanzó que “ese va a ser el proceder a partir de ahora”, tomando la decisión de suspender el Pleno cuando haya “quien venga a reventar un pleno”. No obstante, ha puntualizado, “evidentemente, todo el mundo puede venir a manifestarse, a protestar, a expresar su opinión al Ayuntamiento de Córdoba”.

En esa línea, Miguel Ruiz Madruga ha recordado que “este es un Pleno abierto donde no se restringe la participación de nadie, no se pide acreditación para entrar, no se impide que se participe regladamente, ni incluso restringimos como pasa en el Parlamento andaluz o en el Congreso que se ponga cualquier cartel reivindicativo. Estamos en la máxima expresión de la libertad ciudadana”, ha dicho.

“Pero también pedimos respeto para el resto de población y que se nos permita ejercer ese derecho que es debatir y discutir asuntos de Córdoba. Porque ayer había asuntos muy importantes que no se pudieron tratar. No estamos para retrasar asuntos importantes. La administración ya es lo suficientemente lenta como para que encima asuntos que tenían que someterse a aprobación del Pleno no se pudieran hacer en el día de ayer”. Y ha pedido, finalmente “que dejen que el Pleno se desarrolle con normalidad. El respeto debe ser mutuo”.