El PP defiende con un informe jurídico que el contrato de los test de Covid para Sadeco no fue irregular

El gobierno municipal del PP en el Ayuntamiento de Córdoba ha defendido que la contratación para hacer 8.000 pruebas de Covid para la empresa municipal Sadeco realizada en la pandemia se hizo sin ninguna irregularidad y, para ello, ha esgrimido un informe de la Asesoría Jurídica municipal que en agosto de 2020 ya corroboraba esto, asegurando que se trataba de un contrato de emergencia.

“Desde esta Asesoría Jurídica se concluye que la contratación proyectada encuentra su encaje en el contrato de emergencia regulado en la LCSP y se encuentra debidamente justificada con los informes y la memoria obrante en el expediente administrativo remitido”, concluye el informe jurídico, al que ha tenido acceso este periódico.

El portavoz del grupo municipal del PP, Miguel Ángel Torrico, se ha referido a este informe al ser cuestionado sobre la decisión del grupo del PSOE de llevar a Fiscalía el contrato de estos test de Covid “por indicios de presuntas irregularidades detectadas en el expediente”.

“Lo que hacen es tirar la piedra y esconder la mano. Si estuviera seguro de que existe una irregularidad, no se pone en conocimiento, sino que debería quererllarse, denunciar. No lo hacen porque no hay nada. El PSOE sabe que el procedimiento es absolutamente regular y lo saben desde agosto de 2020, por un informe jurídico del letrado jefe del Ayuntamiento donde explica que esa contratación de Sadeco fue absolutamente conforme a la legalidad”.

Torrico ha subrayado que en este contrato “se hizo incluso más de lo que se debía, porque en el estado de emergencia no había necesidad de pedir ofertas para ese contrato, pero se hizo y se pidió a tres empresas” que presentaran su oferta.

Con su traslado a la Fiscalía de este contrato, para el PP, lo que “el PSOE está intentando es tapar toda su porquería”, y ha hecho alusión al caso del tito Berni o el caso koldo: “Tendrán qué explicar qué saben cuatro años compartiendo escano con tito Berni o de la visita de Koldo garcía con José Luis Ábalos al Ayuntamiento siendo alcaldesa isabel Ambrosio (PSOE).

“Saben que no hay nada respecto a los test de Sadeco. Estamos absolutamente tranquilos con lo que se hizo. que fue contratar pruebas médicas personalizadas en un centro hospitalario”.