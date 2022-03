El Pleno aprueba una moción de apoyo a las trabajadoras de la limpieza con el voto en contra de Vox

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado una moción de apoyo a las trabajadoras de la limpieza y sus reivindicaciones por un nuevo convenio con condiciones laborales justas. La propuesta, que partía de IU y Podemos, ha sido apoyada por el PSOE, ha sumado la abstención de PP y Ciudadanos -lo que ha posibilitado su aprobación-, y ha tenido el voto en contra de Vox.

Un grupo de trabajadoras de la limpieza ha estado presente en el Pleno durante toda la mañana de este jueves, hasta que se ha abordado esta moción, en la que han tomado la palabra. Como portavoz, Encarnación Plata, ha destacado que su trabajo es un servicio "esencial" y ha puesto el foco en la precarización que mantienen, con horarios y sueldos no acordes.

Por parte de los grupos proponentes, IU y Podemos han destacado precisamente la precariedad de las mujeres que trabajan en este servicio de limpieza del SAS y han pedido que la patronal retome la negociación, además de que la Consejería de Salud de la Junta no impida el derecho a huelga de las limpiadoras, poniendo servicios mínimos del 100%.

Vox, por parte de su portavoz, Paula Badanelli, ha justificado su voto negativo señalando que se trata de un asunto "que no se soluciona en este Salón de Plenos, mas allá de trasladar el apoyo que creo que saben que lo tienen" y ha considerado "injerencias" aprobar la petición de que la patronal se siente a negociar las reivindicaciones de las limpiadoras. "No son competencias de estos concejales", ha dicho.

Desde PP y Ciudadanos, han señalado que las trabajadoras de la limpieza cumplen un servicio esencial y consideran que "es necesario evindenciar que el sector de la limpieza ha tenido un nivel de precariedad absoluto, siendo mayoritariamente ocupado por mujeres con la consiguiente brecha salarial", en palabras de la concejala de Cs, María Luisa Gómez Calero.

Por el PP, Bernardo Jordano, ha mostrado su solidaridad con las trabajadoras y ha argumentado que su partido no se pociciones a favor de la moción en la inclusión de un punto en alusión a los servicios mínimos impuestos por parte de la Junta al 100%, lo cual "daría a entender que se está incumpliendo un derecho constitucional".

Por su parte, desde el PSOE, Alicia Moya ha incidido en la precariedad, en los sueldos que apenas llegan a 800 euros para "sobrevivir, no vivir". Por ello, ha pedido "reconocer el valor de un trabajo esencial en pandemia y que eso hay que traducirlo en dignidad salarial".

Desde IU y Podemos se ha expuesto la reivindicación de las trabajadoras de la limpieza contra la precariedad, el suelo pegajoso, los horarios y el salario bajo. "El trabajo se paga con un salario decente, no con aplausos", ha dicho la concejala de IU Alba Doblas. Por su parte, desde Podemos se ha acusado al consejero de Salud, Jesús Aguirre de "lavarse las manos" en este asunto.

Los acuerdos que han salido adelante en el Pleno finalmente son:

-Manifestar nuestro apoyo y solidaridad con las trabajadoras vinculadas al sector de la limpieza, ante las reivindicaciones laborales que, junto a los sindicatos de clase, vienen reclamando y rechazar la propuesta patronal de situarse por debajo del SMI.

- Manifestar especialmente el apoyo a las trabajadoras y trabajadores del servicio de limpieza de los hospitales cordobeses, al ser plenamente conscientes de que realizan un trabajo absolutamente esencial para la buena marcha del Servicio Andaluz de Salud en Córdoba y la seguridad e higiene de los centros hospitalarios, de sus pacientes y de sus profesionales, seguridad e higiene que en ningún caso se ha visto comprometida gracias a su buen hacer durante sus luchas laborales.

- Instar a la patronal, para que vuelva a la mesa de negociación del convenio colectivo hasta alcanzar un acuerdo que respete los derechos laborales del personal del sector de la limpieza en cuanto al reconocimiento de salario, complementos, horas extraordinarias y horarios.

- Instar a la Junta de Andalucía a respetar el derecho de huelga con el planteamiento de unos servicios mínimos que permitan el ejercicio de este derecho constitucional y a mediar en el conflicto como empleadora, aunque sea a través de subcontratas.

La Junta justifica los servicios mínimos del 100% en la huelga de la limpieza y dice que mediará

La consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco, ha justificado, en base a la jurisprudencia sentada por varias "sentencias del Tribunal Constitucional (TC)", la imposición por la Consejería de Salud de unos servicios mínimos del 100 por 100 en el ámbito sanitario a la huelga que mantienen desde el año pasado en Córdoba las trabajadoras del sector de la limpieza, comprometiéndose Blanco a que Empleo seguirá buscando solución negociada al conflicto laboral con "la mediación del Sercla".

Blanco ha respondido así a las preguntas que sobre este asunto le ha planteado en el Pleno del Parlamento andaluz la parlamentaria por Córdoba de Unidas Podemos por Andalucía (UPporA), Ana Naranjo, quien ha criticado que el Gobierno andaluz de PP y Cs haya impuesto dichos servicios mínimos, dejando sin efecto en la práctica el derecho de huelga de las limpiadoras, a las que, además, "les ratea la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI)".

En este sentido, Naranjo ha argumentado que hacer que se cumpla la Ley y que se pague a las limpiadoras el SMI "no puede ser negociable", añadiendo que "no es de recibo que una administración pública, que tiene que dar ejemplo, sea la primera que intentar hacer que la subida del SMI se contrarreste con derechos adquiridos que ya tienen las trabajadoras", como el plus de nocturnidad o antigüedad.

Junto a ello, Rocío Ruiz ha recordado que "los servicios mínimos esencial han sido fijados por la Consejería de Empleo en el ámbito laboral y por la Consejería de Salud en el ámbito sanitario, a través de resoluciones en el BOJA", aclarando que "no se establecen al libre albedrío", de modo que, "al no existir acuerdo para fijar los servicios mínimos", se ha adoptado "una resolución teniendo en cuenta los criterios que el Tribunal Constitucional (TC) ha sentado en materia de huelga" en varias sentencias.

Este es, según ha resaltado, "un organismo que ha demostrado su implicación para desbloquear" la actual situación de falta de acuerdo entre patronal y sindicatos, que ya han mantenido "tres reuniones" en el Sercla y que tienen prevista otra para el próximo 22 de marzo, tras haberse logrado "avances tenues en el conflicto".