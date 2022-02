Piden al Ayuntamiento que medie para que los trabajadores del centro comercial El Arcángel no tengan que pagar el parking

La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT Córdoba ha registrado una petición en el Ayuntamiento con el objetivo de que el equipo de Gobierno municipal haga las gestiones necesarias para que los trabajadores y trabajadoras del Centro Comercial ´El Arcángel` estén exentos del abono del parking, que comenzó a ser de pago el pasado 1 de febrero. Así, el sindicato persigue que no se perjudique económicamente a estos empleados y empleadas que, en la mayoría de ocasiones, no tienen otra forma de llegar hasta allí que no sea en vehículo privado.

Al respecto, según informan en una nota de prensa, la responsable del sector de Comercio de UGT FeSMC Córdoba, Estela Cabanillas, apunta que la decisión de obligar al pago del parking “no debe aplicarse a los trabajadores y trabajadoras, ya que supone un grave perjuicio económico para unos salarios que no se caracterizan, precisamente, por ser elevados”.

Además, Cabanillas añade que, aunque se les ha ofrecido un bono especial con un precio más reducido, “esta propuesta es claramente insuficiente, ya que sigue suponiendo una merma del poder adquisitivo de los empleados, ya que muchos de ellos no tienen otra forma de llegar hasta allí”, a lo que hay que sumar que “la mayoría tiene horarios y jornadas partidas con descansos muy ajustados que no les permiten perder tiempo en buscar aparcamiento en los alrededores del centro comercial”.

Por estos motivos, UGT ha presentado un escrito en el registro del Ayuntamiento de Córdoba que persigue la “implicación de los representantes municipales para que el aparcamiento del recinto comercial vuelva a ser gratuito como hasta ahora”.