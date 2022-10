El paro descendió en casi un centenar de personas en Córdoba capital

El paro en Córdoba capital bajó en 93 demandantes de empleo durante el pasado mes de septiembre, según los datos difundidos por el Observatorio Argos de la Junta de Andalucía. Se rompe de esta manera la tendencia de los últimos meses en la ciudad, donde a pesar de que el paro bajaba en la provincia subía en la capital.

Ahora mismo, según los datos, en Córdoba capital hay un total de 33.080 desempleados. En la ciudad, no había un nivel de desempleo tan bajo desde mayo de este año. Antes hay que remontarse al mes de diciembre del año 2008, cuando el desempleo comenzó a cebarse con todo el país. En los años previos a la crisis económica, el desempleo en la provincia de Córdoba afectaba a una media de 25.000 personas en la ciudad. En todos estos años no se ha llegado a recuperar todo el empleo que se destrozó durante la crisis inmobiliaria, ni en la ciudad ni en la provincia.

Por otra parte, la Seguridad Social también ha detectado un aumento de los afiliados en Córdoba durante el mes de septiembre. En concreto, en la provincia hay un total de 297.936 cordobeses dados de alta en la Seguridad Social, frente a los 68.877 parados.

En septiembre ha habido 1.034 afiliados más que en el mes de agosto, un incremento del 0,35%. Además, en el último año hay 2.510 cordobeses más datos de alta en la Seguridad Social, según los datos del propio Gobierno.

De ese global, 243.891 cordobeses están afiliados al régimen general y 54.044 al de autónomos.

