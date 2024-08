La obra del tanque de tormentas llega al 10% de su ejecución

Las obras del tanque de tormentas del Balcón del Guadalquivir, que está ejecutando la Empresa Municipal de Aguas de Córdoba (Emacsa), se encuentran al 10% de la ejecución. En una visita realizada para conocer el estado de esta actuación, el alcalde, José María Bellido, y el presidente de esta entidad pública, Jesús Coca, han declarado sentirse “satisfechos” por el ritmo de una infraestructura cuyo principal objetivo es “cuidar nuestro río, el medio ambiente y evitar los vertidos al río”.

El alcalde, por su parte, ha apuntado que el desarrollo de las obras del tanque de tormentas es una prueba más de que “en verano la ciudad no para, Emacsa no para y el Ayuntamiento no para”. Ha recordado que se trata de una “gran inversión, de 20 millones de euros, una obra de una gran ingeniería, que fundamentalmente va a tener una utilidad, que es cuidar nuestro río, el medio ambiente y evitar los vertidos al río”.

Hasta ahora, ha subrayado Bellido, “cuando venían lluvias torrenciales esa agua no había forma de contenerla y pasaba directamente al río con toda la contaminación que arrastraba y a partir de ahora tendremos este gran depósito donde se recogerá esa agua de lluvia torrencial, será tratada y sólo irá al río después de tratarse”.

El presidente de Emacsa ha explicado que en esta primera fase “se ha ejecutado el desmontaje de los estanques, realizado la localización y desvío de los servicios afectados, además de la primera fase de la excavación y la ejecución de los muros pantalla”. En concreto, esta infraestructura cuenta con 18 de las 69 que delimitan el recinto del tanque de tormentas.

A lo largo del verano continuara la ejecución de las pantallas, su descabezado, la construcción de viga de atado y cargadero y la ejecución del colector de entrada EBAR. Coca ha adelantado que en octubre se procederá a la excavación hasta cota de anclajes, el reperfilado de pantallas, la construcción del edificio de control y el aliviadero. En noviembre está prevista la ejecución de anclajes y pilotes de la zona rampa, el sistema de rebaje del nivel freático en el interior del recinto y la construcción de edificio de control y el aliviadero.

Antes de final de año, ha detallado el presidente de esta empresa municipal, concluirá la fase de excavación hasta el fondo del depósito, por lo que “será entonces cuando se encuentre excavado en su totalidad, con unos 12 metros de profundidad”.