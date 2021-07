La nueva ordenanza de venta ambulante facilitará los mercadillos nocturnos en verano que reclama el sector

La nueva ordenanza de venta ambulante que prepara el Ayuntamiento de Córdoba permitirá celebrar mercadillos nocturnos específicos como reclama parte del sector para, en época estival sobre todo, evitar las horas de máximo calor. Actualmente, solo se podría celebrar un mercadillo en horario nocturno si específicamente se cambia de hora uno diurno y con los mismos puestos y vendedores, solicitando ese cambio, cosa que no ha ocurrido, según explica a este periódico el concejal de Comercio, Antonio Álvarez.

Con la nueva ordenanza, sin tener que cambiar los mercadillos habituales, se podría realizar algún otro nocturno, específicamente, sin tener que anular los que tienen lugar por la mañana. "Hay vendedores que no podrían estar por la noche, vienen de pueblos o de otras provincias", aduce Álvarez, para apuntar que con la posibilidad de sumar la opción de hacer un mercadillo de noche no se le quita la posibilidad de venta a quien solo pueda acudir de día. Los mercadillos autorizados actualmente son los que son, viene a decir, y no se puede crear uno nuevo: "Desde Comercio no nos podemos inventar un mercadillo nuevo", dice, apuntando a que solo se podría hacer a través de Vía Pública, autorizando un evento nuevo, a imagen y semejanza del Ecomercado o el Mercado de Primavera, pone como ejemplos.

A principio de este mes de julio, la Asociación de Comerciantes Ambulantes de Córdoba (Acamcor) llevaba a cabo "una experiencia piloto" dew un mercadillo nocturno en La Carlota, idea que reclamaban se pueda realizar en la capital, en el recinto de El Arenal.

Desde el Ayuntamiento señalan que no se ha recibido una solicitud formal por parte de los ambulantes para poder cambiar de horario el mercadillo que se celebra de día en el recinto ferial. Esa sería la única fórmula posible actualmente, para que se tomara en cuenta y se viera la posibilidad de adaptar horarios, también a elementos como los horarios de carga y descarga y la ordenanza de ruidos, entre otros, en Córdoba, según explica el concejal.

Con la ordenanza nueva, que Álvarez espera que el Pleno municipal pueda aprobar en septiembre u octubre, se incluye un artículo específico para poder autorizar mercadillos nocturnos sin tener que eliminar la celebración del diurno.