Navantia y Correos ponen su tecnología y logística al servicio de la Base del Ejército en Córdoba

Las empresas públicas Navantia y Correos han acordado colaborar y poner su tecnología a disposición de la Base Logística del Ejército de Tierra que se ubicará en Córdoba. Ambas pertenecientes al Grupo SEPI, han suscrito un acuerdo mediante el que explorarán vías de colaboración para apoyar la futura Base Logística, ofreciendo su experiencia en digitalización de procesos, mantenimiento y logística.

Así, según han informado las compañías, Navantia, empresa de referencia en integración de sistemas, pondrá a disposición del proyecto su experiencia en el uso e integración de nuevas tecnologías desde la génesis de los productos hasta el fin de su ciclo de vida. Destaca, en este sentido, el gemelo digital de procesos que, de manera similar al gemelo digital de producto, permite contar con una réplica virtual de un bien físico alimentado por datos, aumentando la eficiencia de su operación y mantenimiento.

Por su parte, Correos, como líder logístico español, dispone de la mayor red de distribución de España, una flota de más de 15.000 vehículos, 18 grandes centros logísticos y 8.381 puntos de atención que incluyen 2.370 oficinas en toda España.

Además ha incorporado a su oferta nuevos servicios logísticos como Correos Frío, la línea de carga aérea Correos Cargo y Correos Logística, que ofrece una solución integral para toda la cadena de valor de los envíos del e-commerce.

El presidente de Navantia, Ricardo Domínguez, y el presidente de Correos, Juan Manuel Serrano, han firmado un memorando de entendimiento (MoU) para sentar las bases de esta colaboración. Como empresa estratégica para la Defensa, Navantia quiere poner su tecnología a disposición de este proyecto esencial del Ejército de Tierra y, de este modo, seguir contribuyendo a que las Fuerzas Armadas dispongan de medios punteros en su operación.

Mientras, Correos pondrá toda su experiencia, medios y capacidad logística al servicio de la colaboración con Navantia y con el proyecto del Ejército de Tierra.

Navantia, a través de su Unidad de Negocio de Sistemas, tiene una relación histórica con el Ejército de Tierra, a través de programas como el Sistema Antiaéreo Toledo de misiles Aspide, la Dirección de Tiro SkyDor y, más recientemente, el suministro de los Sistemas VERT y su participación en el Programa VCR 8×8 con el Sistema de Observador Avanzado, Ayuda a la Conducción y LWS.

Hay que recordar que este mismo martes, la Junta de Gobierno Local de Córdoba ha dado luz verde al convenio con el Ministerio de Defensa dotado con 25 millones de subvención municipal para realizar las tareas de adecuación y urbanización de la parcela en la que se ubicará la Base Logística, en La Rinconada.

Los 25 millones de este convenio - con una vigencia cuatro años prorrogables si fuera necesario por otros 4 años-, se destinarán a varios hitos en la construcción de la base. Por un lado, el vallado de la parcela de la futura base en La Rinconada, con 85 hectáreas de extensión, que contará con 3,8 millones de euros y un plazo de ejecución de 6 meses.

De otro lado, se incluye la asistencia técnica para la redacción del proyecto de obra de las infraestructuras para la Base Logística, con 3,875.000 euros en un plazo de ejecución de 52 semanas.

Y en tercer lugar, se dota el proyecto de urbanización de la parcela de la Base Logística, con 18.914.000 euros y un plazo de ejecución de 18 meses, que incluye toda la urbanización interior de la parcela, movimientos de tierras, viales, instalaciones eléctricas, riego, telecomunicaciones, etc. La intención del Ayuntamiento es compatibilizar esta obra con la urbanización de todo el polígono de La Rinconada, que proyecta Urbanismo.

El total de las obras que se incluyen en el convenio suman 26,6 millones, de los que el Ayuntamiento financia 25 y 1.600.000 euros los aporta Defensa.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!