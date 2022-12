Licitado el contrato urgente para abastecer de gasóleo la calefacción de los colegios

El Ayuntamiento de Córdoba acaba de sacar a licitación el contrato urgente para abastecer de gasóleo las calderas para tener calefacción de los colegios de la ciudad. Actualmente, hay al menos una docena de colegios que no han podido encender las calderas ante la falta de gasóleo.

Ante esta situación, el gobierno municipal anunció que tramitaría un contrato por vía de urgencia para abastecer a los colegios sin gasóleo, entretanto sale adelante el contrato mayor para este mismo suministro por más tiempo. Así, este 1 de diciembre se ha licitado “el contrato de suministro de gasóleo C, calefacción, para el consumo de colegios públicos y edificios municipales por procedimiento simplificado y tramitación urgente”.

Para ello, se autoriza el gasto correspondiente en el importe de 59.999,99 euros más otros 12.600 euros en concepto de IVA, siendo el coste máximo previsto 72.599,99 euros.

Para el cálculo total del contrato se ha tomado el precio de referencia actual de 1,481070 euros/litro. Este precio es estimativo, ya que está sujeto a las fluctuaciones al alza o baja de los derivados del petróleo. Así, los litros a abastecer para Colegios Públicos y Edificios Municipales será de 40.511 litros.

Los colegios afectados por la falta de calefacción actualmente en Córdoba son el CEIP Andalucía, Colón, Pablo García Baena, Federico García Lorca, Al Andalus, Maimónines , Concepción Arenal, Pedagogo García Navarro, Antonio Gala, Duque de Rivas, Fernán Pérez de Oliva y Guillermo Romero Fernández. La mayoría de ellos no cuentan con gasóleo para las calderas, mientras algunos tienen problemas en las instalaciones de calefacción.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!