La Junta recibe la información del posible hallazgo de Madinat Al Zahara y sopesa comunicarlo al Ayuntamiento

Desde la pasada semana, la Junta de Andalucía dispone del informe del profesor de Arqueología de la Universidad de Córdoba, Antonio Monterroso, sobre la posible ubicación de Madinat Al Zahira, la ciudad perdida de Almanzor. La gran pregunta es, ¿y a partir de ahora, qué?

A preguntas de este periódico, el gobierno andaluz ha asegurado que el hallazgo “está en nuestro conocimiento”. Las fuentes han señalado que de momento no se dispone de dinero para iniciar una campaña de georradar o excavación física en la zona planteada para tratar de dar y confirmar con la ciudad perdida de Almanzor. Eso sí, la administración autónomica plantea comunicar el hallazgo al Ayuntamiento de Córdoba, que tiene un servicio propio de arqueología en la Gerencia Municipal de Urbanismo, al haberse localizado en su término municipal. También se pondrá el caso en conocimiento del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil para que vigile la zona, que, por prudencia, no ha sido ubicada por este periódico.

Fuentes municipales han asegurado a este periódico que la zona se va a proteger en la futura carta arqueológica que el Ayuntamiento de Córdoba está actualizando. Las fuentes sostienen que hace años, cuando se autorizó la actividad en una zona extractiva de mineral próxima, ya se hizo una inspección muy superficial en la que se determinó que en el emplazamiento había un yacimiento arqueológico. Así, aparecieron cerámicas. Y han pedido “precaución” y “cautela” ante la noticia del hallazgo, a la espera de que los datos se puedan corroborar.

Desde el gobierno andaluz se detalla que si hay una institución con dinero y propone una excavación se autorizará. Mientras tanto, el informe de la posible localización se guardará en la Delegación de Cultura y se comunicará a las autoridades responsables para velar por su seguridad hasta que se pueda estudiar en profundidad.

La búsqueda de esta antigua ciudad es uno de los grandes retos arqueológicos en Córdoba desde el siglo XVIII. Se sabe que existió pero hasta ahora no ha sido encontrado resto alguno de un lugar que se construyó para intentar competir con otra de las grandes joyas de la Córdoba omeya: la ciudad palatina de Madinat Al Zahara, que sí que está localizada, excavada y que hasta que se puede visitar.

El profesor de Arqueología de la Universidad de Córdoba, Antonio Monterroso Checa, ha comunicado a título personal en fechas recientes a la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía la probable ubicación de la antigua ciudad de Almanzor, arrasada poco después de su muerte. Así, estaría localizada en un yacimiento de más de 40 hectáreas entre Alcolea y Villafranca de Córdoba, en una zona de piedemonte muy similar a la que acoge, en el extremo oeste de la ciudad, a Madinat Al Zahara.

Según la interpretación del profesor Monterroso, “un yacimiento dividido en tres cabezos con 640 metros de longitud mínima y 932 metros de máxima, y con una anchura aproximada de 420 metros, solo puede identificarse como una ciudad”. De hecho, en las imágenes se llegan a identificar tramos como lienzos de murallas. Para apoyar su interpretación, Monterroso sostiene que “la disposición de las estructuras” que se ven a través del Lidar “se asemeja, claramente, a algunas zonas laterales en pendiente de Madinat Al Zahara” y de otro yacimiento más, situado cerca de Villarrubia, del que también se dio parte a Cultura hace dos años y que fue publicado por su descubridor, Christian Pérez, alumno de la UCO entonces, en la revista Antiquitas.

