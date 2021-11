La Junta presenta una campaña por el 25N enfocada en el entorno de las víctimas de violencia de género

La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, Rocío Ruíz junto con el Delegado del Gobierno en Córdoba, Antonio Repullo, ha presentado este lunes una nueva campaña con motivo del Día contra la violencia de género, celebrado el 25 de noviembre. Esta contará con un spot publicitario, material gráfico, cartelería y una guía para informar sobre los indicios de estas situaciones.

El delegado de Gobierno en Córdoba, Antonio Repullo ha declarado que desde la Junta tienen un compromiso en el que trabajan los 365 años por "la defensa y la protección de la mujer actuando antes, durante y después de cada caso". Según ha informado la consejera de Igualdad, Rocío Ruíz, la campaña No caigas en su trampa pone el foco en que la mujer "no está sola, está en un entorno rodeada de personas que pueden ayudarla". Esta se distribuirá a través de redes sociales, la televisión pública , los centros municipales y provinciales de la mujer así como en espacios exteriores y eventos deportivos. Por esto, se dirigirá al entorno de la víctima.

Además, Ruíz ha resaltado la importancia de la intervención de los familiares y amigos de estas mujeres que, según los datos ofrecidos por un Estudio de la Universidad Pública Andaluza, mencionado por la consejera, " el 44% de los andaluces y andaluzas conocían algún caso en su entorno de una mujer que estaba sufriendo violencia de género, pero que solo el 15% había llamado a la Policía". Asimismo ha insistido en que "no se puede dejar la responsabilidad total a la mujer porque están en una situación de vulnerabilidad, de bloque, aislamiento y miedo". Este es uno de los indicios de una situación de violencia machista, "el maltratador la aísla del entorno e incluso si tienen mucha dependencia, dejan de trabajar.

Ruíz insiste en que esta violencia "no es un problema de las mujeres" y en que no pensemos que es algo que no nos incumbe porque "es un problema estructural de la sociedad". Para detectar todos estos indicios se ha redactado también una guía por dos psicólogos que trabajan en el Instituto Andaluz de la Mujer. "No podemos pensar que ella ya se dará cuenta, por que no se va a dar cuenta", ha indicado la consejera. Esta guía responderá a las preguntas "¿Cómo la detecto?, ¿Cómo puedo escuchar a la víctima?, ¿Cómo puedo ayudarla? o ¿Dónde puedo ir?"

Centros de atención a la mujer

Por otro lado, Ruíz, ha recordado que el IAJ cuenta con "una red cada vez mayor", contando en este momento con 180 centros de atención a la mujer en la familia y 8 centros provinciales, "con profesionales muy especializados, también detrás del teléfono 900 200 999". Según ha explicado, este es "atendido por personal muy cualificado" ya que no podía ser una responsabilidad de Salud Responde porque "podíamos poner en juego en décimas de segundo la vida de una mujer".

La ejecutiva ha mencionado que las llamadas por parte del entorno a este teléfono, se han incrementado "más del 40%" y ha habido más de 30.000 en lo que va de año. Esta cifra supone un incremento del 42%, lo que, ha aclarado, "no quiere decir que hay más violencia sino que "están funcionando las campañas de concienciación y prevención".

Niños víctimas de violencia vicaria

Por último, ha recordado que los niños también sufren esta violencia hacia sus madres con la llamada violencia vicaria que tiene como objetivo "hacer daño a las madres" y ha informado de la cifra de 44 niños asesinados en lo que va de año. Además, ha destacado que en Córdoba hay 177 menores que están recibiendo atención psicológica bien porque sus madres han sufrido maltrato o porque son ellos las propias víctimas.