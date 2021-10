IU pide conocer la Relación de Puestos de Trabajo del Imtur encargada a una empresa foránea hace año y medio

El grupo municipal de Izquierda Unida (IU) en el Ayuntamiento de Córdoba ha reclamado conocer los detalles de la relación de Puestos de Trabajo (RPT) que el Instituto Municipal de Turismo (Imtur) encargó hace año y medio a una empresa foránea y de la que no se han dado a conocer los resultados.

El portavoz de IU, Pedro García, ha denunciado que el Imtur "hace año y medio contrató a una empresa catalana para hacer la RPT y no sabemos absolutamente nada de lo que ha hecho. Era un trabajo por tres meses, más una prórroga de otros tres. Y año y medio después no sabemos nada".

En ese sentido, García ha pedido información sobre este asunto a la presidenta del Imtur, Isabel Albás, ya que "nos consta que lo que han hecho la empresa es una auténtica chapuza que no tiene que ver con la realidad del persona del Imtur. Han hecho una Relación de Puestos de Trabajo ficticia,de lo que debería ser el Imtur pero no tiene nada que ver con la realidad objetiva de los trabajadores" Junto a ello, piden conocer si ya se ha pagado a esta empresa: "No sabemos si se ha pagado, la señora Albás no ha dicho nada, ni una frase sobre la RPT".

Desde IU aseguran que, en materia de turismo, "Córdoba está perdiendo una gran oportunidad de volver a la senda de la normalidad desde el punto de vista de la gestión turística". "Nos preocupa la situación en que se encuentra el Imtur que, a nivel de personal es absolutamente dramática".

Facturas sin firmar

Pedro García ha detallado que los trabajadores del Imtur "están en una situación de imposibilidad de ejercer sus funciones como corresponde, por la presión de trabajo, por la incapacidad del ejército de técnicos que tiene la señora Albás y que no aparecen por el Imtur, no tienen una dirección a la que atenerse. Están absolutamente desesperados porque no saben cuáles son sus funciones, a qué dedicarse en el día a día" Y, ha llegado a denunciar, a los trabajadores "les llega un alto cargo y les dice que firmen facturas sin ellos tener que ver en la gestión de esas facturas".

Por eso, desde IU han señalado que "hay muchísimas facturas que los técnicos del Imtur se están negando a firmar porque no se quieren hacer responsables de la gestión de los directivos que contratan sin que ellos hayan estado en el procedimiento".

Asimismo, IU ha vuelto a reclamar la información ya solicitada sobre facturas de eventos como Fitur o el Kitchen sobre gastronomía en Madrid con motivo de la Feria de Turismo Internacional.