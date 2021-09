IU advierte que el convenio para la celebración de Flora no está firmado a pocos días de su inicio

El grupo municipal de IU en el Ayuntamiento de Córdoba ha alertado que, a falta de 13 días para comenzar los trabajos de montaje de instalaciones y actividades paralelas del Festival Internacional de las Flores 'Flora', el alcalde, José María Bellido, "sigue sin firmar el convenio que permita su desarrollo, demostrando una vez más su improvisación y falta de gestión”.

En una nota, IU dice "no entender ni comprender cómo el alcalde y su equipo de gobierno están abandonando, mermando e, incluso, poniendo en peligro” un proyecto que situaba y sitúa a Córdoba como “referente nacional e internacional del arte floral” y que contribuye a poner en valor el patrimonio inmaterial, como son los patios, y a “desestacionalizar la oferta turística de la ciudad”.

No obstante, señalan que tampoco “nos extraña” esta situación de “descontrol y improvisación constante” por parte del equipo de gobierno, que vuelve a poner de manifiesto que “mucho marketing, mucha foto pero gestión cero, y como ejemplo la presentación del evento sin tener firmado el convenio”.

"En peligro"

En el caso de Flora, el grupo municipal de IU recuerda que en mayo advertimos que la “desidia” del alcalde y de su equipo de gobierno estaban "poniendo en peligro la celebración de este festival", que impulsaron en el mandato anterior, puesto que los organizadores estaban “aburridos, cansados y desesperados" de su falta de compromiso.

“Fueron semanas de llamadas por parte de los promotores que no encontraban respuesta ni del Alcalde ni de las responsables de las delegaciones de Promoción de la Ciudad y de Turismo”, algo que llevó a que la empresa a anunciar un evento en Madrid. Ya “perdimos, gracias a este equipo de gobierno, el Festival de las Callejas, como también el Espectáculo Nocturno del Alcázar, y esperemos que no ocurra lo mismo con Flora puesto que la ciudad no se merece ni puede permitirse perder ni un solo producto turístico con el que estimular la economía y generar puestos de trabajo”.

Desde IU insisten en pedir al alcalde que abandone su “desidia”, que ponga a trabajar al “gobierno más caro de la historia” y que de “inmediato" firme el convenio para que, de esta forma, el evento se pueda celebrar en las condiciones que se merece, tanto para el visitante como para los promotores.