Infraestructuras optimiza los sistemas de riego de zonas verdes y controla posibles fugas ante la sequía

El área de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba, responsable del servicio de Parques y Jardines, está realizando distintas acciones de cara a "optimizar los sistemas de riego" de las zonas de verdes de la capital, ante la situación de sequía decretada en la cuenca del Guadalquivir.

La pasada semana, era la empresa municipal de agua, Emacsa, la que comunicaba a la unidad de Parques y Jardines "la necesidad de tener, más que nunca, un uso responsable en el riego". Y, en ese sentido, desde Parques y Jardines se están llevando a cabo distintas medidas, según han confirmado a este periódico.

Entre ellas, se encuentra mejorar los sistemas de riego "para realizar un uso eficiente del agua, regulando la boquilla de los emisores y priorizando el riego nocturno para evitar evapotranspiración" del agua con el sol durante el día. Asimismo, las fuentes consultadas señalan que también se actúa "controlando posibles fugas durante el periodo de riego" en las zonas verdes de Córdoba.

En esta época del año, de cara al invierno y "cuando el clima lo permite" -aseguran-, "prácticamente no hay riego, solo en los puntos de flor", si bien el riego se realiza por norma general según la demanda de las plantas. Además, inciden en que el riego desde La Asomadilla a Vallellano se realiza ya con agua no potable, gracias a las conducciones que se hicieron recientemente para canalizar este agua desde Villa Azul. Esta conducción llega hasta el Parque Cruz Conde, si bien en esta zona verde no está operativo aún el uso de agua no potable para el riego.

Medidas de Emacsa y Sadeco

Por su parte, la empresa municipal de aguas de Córdoba, Emacsa, ante la situación de sequía, anunciaba el pasado 4 de noviembre algunas medidas en coordinación con otras áreas y empresas municipales, según detalló a este periódico.

Así, Emacsa "recomendaba" a Sadeco que el baldeo de las calles se hiciera con agua no potable y la empresa municipal de limpieza ya ha anunciado que suspendía el baldeo y pasará a hacer esa tarea de forma manual.

Por su parte, Emacsa va a acomerte una revisión de las fuentes de la ciudad "para evitar pérdidas de agua. Ahora mismo cada gota de agua cuenta", sostienen desde la empresa municipal. Actualmente, el embalse de Guadalmellato, principal fuente de abastecimiento de la ciudad de Córdoba, cuenta actualmente con un volumen de agua embalsada de 72 hm, cercano al 50% de su capacidad.

Por ello, la empresa municipal de agua va a proceder a "aplicar medidas de concienciación en el uso responsable del agua, como venimos haciendo durante todo el año, pero que vamos a intensificar" ahora, señala el gerente.

La pasada semana, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Joaquín Páez, declaraba la situación excepcional por sequía extraordinaria en el Sistema de Regulación General y en las otras unidades territoriales de escasez (UTE) que se encuentran en situación de Emergencia a 1 de noviembre: Guadiamar, Hoya de Guadix, Dañador, Sierra Boyera, Rumblar, Guadalentín, Guardal, Guadalmellato, Bembézar-Retortillo, y el subsistema de las Vegas Altas de Granada, Cubillas-Colomera.

De manera inmediata, la Confederación cierra todos los embalses y solo mantendrá el caudal ecológico en los ríos y afluentes del Guadalquivir, y clausura los regadíos. De esta manera, se vigilará especialmente que no se produzcan riegos no autorizados, aquellos que enganchan directamente a los cauces.