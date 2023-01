El Gobierno descarta a “corto o medio plazo” construir el paso elevado en Villarrubia

El Gobierno no tiene previsto construir “a corto o medio plazo” un paso elevado sobre la vía de alta velocidad en Villarrubia, una barriada periférica de Córdoba, que permita a sus vecinos cruzar las vías. En una respuesta al diputado del PP Andrés Lorite, el Ejecutivo sostiene que la estación de Villarrubia “ya dispone de un itinerario accesible” e insta a los vecinos a cruzar las vías por ahí.

“El paso inferior actual no da servicio a la estación, sino que solo permite pasar de un lado a otro de la población. Cabe entender que, al ser un paso de ciudad, debe estar cedido al Ayuntamiento”, sostiene el Ejecutivo, a través de una respuesta parlamentaria a la que ha tenido acceso este periódico. Se descarta de esta manera una de las peticiones de los vecinos de la zona, representados a través de la asociación Miguel Hernández, del Consejo de Distrito y de la propia Federación Al Zahara.

Adif está ejecutando obras de mejora en la línea de alta velocidad entre Córdoba y Sevilla. En ellas se enmarca “la mejora en el paso subterráneo que une Villarrubia con la barriada del Veredón de los Frailes”. El Ejecutivo sostiene que “durante la ejecución de los trabajos son tomadas las medidas necesarias para garantizar la seguridad tanto de viandantes como de vehículos que utilizan a diario este paso inferior, mediante el empleo de señalización de obra y medidas de balizamiento”, respondiendo así a las quejas vecinales que señalan que este no es un paso adecuado para los peatones.

De hecho, los vecinos han denunciado que las obras han provocado que un venero de agua vierta directamente sobre la zona prevista para los peatones, haciéndola totalmente intransitable. Ante ello, se había reclamado la construcción de un paso elevado, con sus correspondientes ascensores, algo que el Ejecutivo descarta de momento al considerar que hay una alternativa.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!