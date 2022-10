A Desalambrar acude a Capitulares a pedir al Ayuntamiento que abra el camino de El Bañuelo

Varios miembros de la plataforma A Desalambrar han acudido este jueves a la calle Capitulares, antes del inicio del pleno ordinario del Ayuntamiento de Córdoba, a reclamar al Consistorio que trabaje ya en la apertura del camino público de El Bañuelo.

En julio pasado, la plataforma A Desalambrar, que entre otras cuestiones trabaja desde hace dos décadas por la conservación de los caminos públicos y vía pecuarias de Córdoba, reclamaba al Ayuntamiento que recuperara ya el camino de El Bañuelo, después de constatar que la propiedad de la finca por la que atraviesa este sendero realizó sin autorización las obras para cerrarlo al libre tránsito y que la Policía Local interpuso una denuncia por esta infracción.

La Plataforma lleva años denunciando el cierre de este camino público, con dos cancelas en dos momentos distintos, sin licencia e impidiendo el paso libre. Este caso ha acabado ya por dos veces en el juzgado, con dos sentencias a favor de la propiedad y solicitando al Ayuntamiento el deslinde del camino para poder dirimir sin ninguna duda entre la propiedad de la finca y colectivos ciudadanos el paso libre por este camino público municipal.

En 2020, el Ayuntamiento delimitó las competencias de las distintas delegaciones que abordan los caminos públicos, desde el mantenimiento que corresponde a Infraestructuras, al ámbito histórico del Inventario Municipal que corresponde a Patrimonio, y la delimitación exacta de los caminos y disciplina urbanística a cargo de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU).

Fuentes municipales valoran “el camino iniciado para valorar la situación y los problemas que se pueden dar” para deslindar el camino público de El Bañuelo y otros en situación similar.

