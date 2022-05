Denuncian ante la Guardia Civil el corte de agua a vecinos de Las Jaras

Vecinos de la urbanización Las Jaras, ubicada en la Sierra de Córdoba capital, han presentado una denuncia ante la Guardia Civil por el corte del suministro de agua que han sufrido desde hace unos días. La empresa suministradora de agua en esta urbanización, Agenagua S.L., ha cortado el servicio después de advertir a los vecinos que así lo haría si no abonaban las facturas. Los vecinos habían recurrido judicialmente el canon que cobra esta empresa por suministrar agua al entender que su precio era muy elevado y esperaban la decisión final sobre este recurso para abonar o no las facturas. Se da el caso que hay vecinos que han ofrecido una provisión de fondos en una cuenta para hacer frente a las facturas si judicialmente se estima así, pese a lo cual, la empresa suministradora ha ejecutado el corte de agua a al menos medio centenar de residentes, según confirma a este periódico el presidente de la asociación de vecinos, Juan Estévez.

“La gente se niega a pagar ese canon, uno que antes era de 5 euros y ahora de 30 euros; y otro de 3 euros ha pasado a 25 euros. De salida, te quieren cobrar 55 euros bimensuales”, expone. La empresa, “por su propia cuenta pone un canon 300 veces por encima de lo que establece Emacsa y Ley General de Aguas”, esgrime.

Por ello, en su denuncia ante la Guardia Civil -a la que ha tenido acceso Cordópolis y está fechada este 20 de mayo-, expone que este pasado jueves “un operario de la empresa Agenagua estaba cortando el agua a varios vecinos” de Las Jaras. “La empresa había citado para el martes 17 del actual el corte de agua si no se abonaba una factura pendiente que está sin pago a fin de compensar las cantidades cobradas de más en las facturas anteriores y de lo que se ha notificado a esa Agenagua”, asegura en su denuncia un vecino.

Asimismo, se acompañan las facturas que determinan si se ha producido el pago de las mismas y las que están pendientes para compensar “por haber incorporado unas cuotas de servicios que no tienen aprobación por ningún órgano municipal o autonómico alguno. Señalar que tampoco están recogidas en el contrato de suministro que se niegan a facilitarnos”. Los vecinos han requerido a la empresa que “acredite su capacidad para de forma unilateral poner unas cuotas de servicio incrementando el precio público del agua”.

Como consecuencia del corte de suministro, la denuncia se interpone contra el operario de la empresa Agenagua, la propia empresa Agenagua por ordenarlo y contra el Alcalde-Presidente de la Corporación Municipal -José María Bellido- “por no tomar medidas para solucionar la legalidad del servicio de agua en las Jaras”, consta en el escrito ante la Guardia Civil.

Así las cosas, desde la asociación de vecinos de Las Jaras, su presidente reclama que “el Ayuntamiento y el alcalde pongan todo aquello en orden, para aclarar si es de titularidad municipal. Hace falta que el Ayuntamiento y la Junta pongan un precio público al agua de Las Jaras”.

“Invasión de la propiedad privada”

En la denuncia se señala que las instalaciones sobre las que se ha actuado para cortar el suministro “son de carácter público como acredita la Ley del Suelo de Andalucía, tanto la de 2002 (7/2002 LOUA) como la de 2021 (7/2021 de Impulso para la sostenibilidad del Territorio de Andalucía.- LISTA). Así como de la competencia municipal establecida en la Ley Reguladora de las Bases del régimen Local 7/85”. Y que “en requeridas ocasiones se le ha solicitado a esta empresa Agenagua que acredite su relación contractual con el Ayuntamiento de Córdoba como titular del agua pública, a través de una concesión administrativa o documento municipal que lo acredite. Así como documento que acredite su capacidad para de forma unilateral poner unas cuotas de servicio incrementando el precio público del agua”.

Igualmente, se indica que el procedimiento de corte o suspensión de servicio está regulado tanto en Industria, como en la propia Emacsa y que se regula el procedimiento de corte “para que no se produzca una invasión a la propiedad privada como ha sucedido en este caso, al no haber en la misma ningún tipo de servidumbre dentro de la red municipal”.

Asimismo, por parte de los vecinos se dará traslado al Servicio de Consumo de la Junta de Andalucía de esta denuncia “por si la actuación fuese motivo de delito contra la salud y la propiedad privada”.

Agenagua S.L. había remitido escritos a los vecinos afectados que no habían abonado la factura señalando que “de no efectuarse el pago” (...) “nos veremos obligados ac suspender el suministro”. “Le comunicamos que, en el supuesto de efectuarse la suspensión de suministro, éste no se reanuddará hasta tanto no se abone la deuda pendiente”, reza el comunicado.