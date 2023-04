Denuncian que contratados por el plan de empleo joven “no pueden trabajar por falta de material” en Infraestructuras

Sindicatos con representación en el Ayuntamiento de Córdoba han denunciado que unos 60 trabajadores contratados mediante el plan especial de empleo Joven Ahora -dirigido por la Junta de Andalucía y cofinanciado por el Consistorio-, no pueden realizar las labores para las que fueron contratados en el área de Infraestructuras por falta de material.

Estos jóvenes -menores de 30 años-, llevan semanas contratados y fuentes sindicales denuncian que en estos días “no han salido a trabajar porque no hay materiales para que los puedan utilizar”, señalan a este periódico desde CTA. Estos trabajadores deberían realizar labores de mantenimiento en vía pública, como la limpieza de alcorques y posterior relleno con material drenante, entre otros ejemplos que señalan.

Otras fuentes han constatado que estos jóvenes contratados han pasado jornadas en las naves de Infraestructuras en el Parque Figueroa sin desarrollar su jornada laboral por falta de material, empleando el tiempo en actividades ociosas en estas instalaciones, como “jugar a las cartas” y viéndose imágenes de ellos pasando el tiempo allí.

En ese sentido, apuntan a la falta de suministro del material drenante para los alcorques como causa principal de que no puedan efectuar su tarea. Mientras, desde CTA dicen que “sin presupuestos aprobados, no hay dinero para nada”, sobre el motivo del desabastecimiento de material para que estos 60 trabajadores puedan realizar su labor. “Son trabajadores que no pueden trabajar porque no hay material”, reiteran.

La misma realidad la constatan fuentes de sindicato CGT, señalando que esta situación se puso sobre la mesa en la Comisión de Recursos Humanos del Ayuntamiento celebrada esta misma semana.

Así las cosas, después de que el miércoles hubiera quejas por ver a los jóvenes contratados en las naves de Infraestructuras sin trabajo, este mismo jueves, las fuentes consultadas señalan que “han sacado” a los trabajadores “a que limpien las hierbas de los alcorques de alrededor de las naves de Infraestructuras”, si bien también en otros momentos han permanecido ociosos y “jugando a las cartas” en el interior de estas instalaciones.

Fuentes sindicales critican la “mala planificación” por parte del gobierno municipal a la hora de tener contratados a estos 60 jóvenes que no pueden trabajar por falta de material y, “cobrar, cobrarán” el sueldo asignado, que “es dinero público”.

El Ayuntamiento señala que han recibido charlas y sí han “preparado” los alcorques

Sobre esta situación, desde el área de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba han explicado a este periódico que los jóvenes contratados sí han realizado tareas de desbroce de alcorques y preparación de los mismos para rellenarlos con el materia drenante.

Fuentes del gobierno local aseguran que, “hasta antesdeayer, trabajaron en Ciudad Jardín, con labores de desbroces y preparación de los alcorques antes de echarles el material drenante. Ayer (por el miércoles) estuvieron en Infraestructuras como paso previo al cambio de zona y con charlas sobre el trabajo a realizar. Hoy (este jueves) ya se han pasado a la zona de Figueroa, donde han empezado las mismas labores”.