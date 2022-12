Córdoba ha esterilizado, vacunado e identificado a 2.680 gatos callejeros

Dos años después de comenzar con su aplicación, el método CER (Captura, Esterilización y Retorno) en Córdoba ha conseguido esterilizar a un total de 2.680 gatos.

El método CER es fruto de un convenio de colaboración entre la empresa municipal de Saneamientos de Córdoba (Sadeco), a través de la Unidad de Sanidad y Bienestar Animal (SBA), con la Federación de Asociaciones Protectoras de Animales de Córdoba (FAPAC) y el Colegio Oficial de Veterinarios de Córdoba, firmado en octubre de 2020.

Gracias a este convenio se han gestionado 118 colonias felinas, entre las ya controladas y otras 20 que fueron controladas en su día, bien por particulares o por protectoras. De ellas, 73 se encuentran controladas al 100%; 27 de ellas a más del 90%, mientras que otras 17 se encuentran por encima del 80% de control.

Además de la esterilización, se están identificando, vacunando contra la rabia y aplicando tanto desparasitación externa e interna para evitar la transmisión de enfermedades a los humanos, así como vacunando contra Rinotraqueitis Infecciosa Felina, Calicivirus Felino y Panleucopenia Felina para su bienestar.

Sadeco agradece y pone en valor la colaboración y participación de los cuidadores, los clínicos veterinarios, la Federación de Asociaciones Protectoras de Animales (FAPAC), el Colegio de Veterinarios de Córdoba y el Consejo Andaluz de Veterinarios. El método CER es un método eficaz para la gestión y control de colonias de gatos ferales, un trabajo de seguimiento a largo plazo cuyos resultados se obtienen tras una década o más.

