Córdoba cuenta ya con catorce parques caninos

Córdoba suma ya catorce parques caninos, distribuidos en barrios de la ciudad y también en algunas de sus barriadas periféricas, como zonas acotadas en las que los perros pueden estar sueltos.

Las zonas de esparcimiento canino se han ido proyectando y ejecutando a lo largo de los últimos años por parte de la empresa municipal de saneamiento, Sadeco. Y ya se han instalado un total de catorce, la mayoría de ellos en uso y los últimos a falta de algunos flecos para la apertura de sus instalaciones.

Así, Sadeco daba cuenta a finales de enero en sus redes sociales de la inauguración de la última zona de esparcimiento canino, esta en Alcolea, que “se suma a los que ya están a pleno rendimiento y que podéis conocer en nuestra página web”. Un mapa muestra la ubicación exacta de los catorce parques caninos de Córdoba.

Las zonas de esparcimiento canino con las que cuenta la capital cordobesa están ubicadas en Miraflores, Paraíso Arenal, Arroyo del Moro, Parque Cruz Conde, Vial Norte, Fray Albino, Parque del Flamenco, Parque de La Asomadilla, Parque de Levante, Parque del Doctor Carpintero en Fátima, Fidiana y Jardines Elena Fortún en Poniente.

A estos parques localizados en la ciudad se suman dos más que están ubicados en barriadas periféricas: el de Alcolea y el de Villarrubia, señalizados ambos también en el mapa que Sadeco pone a disposición en su web para conocer en qué lugar se encuentran estas zonas de esparcimiento para perros.

Todos los parques caninos cuentan con unas instalaciones similares que posibilitan que los animales puedan estar sueltos en estos espacios. Se acondicionan con fuentes y sombras y se separa una zona para perros mini y pequeños, y otra zona para canes de tamaño mediano y grande. Además, cuentan con juegos de adiestramiento y dispensador de bolsas para recoger los excrementos.

