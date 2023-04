Los comerciantes de la carretera de Trassierra denuncian pérdidas por los cortes de tráfico

Los comerciantes de la zona de la Colonia de la Paz/carretera de Trassierra han denunciado una “tremenda” caída en las ventas que está complicando la supervivencia de los establecimientos de este área en la que, desde hace cuatro meses, se acometen unas obras.

Todo porque, según detalla Jesús, uno de los comerciantes de la zona, se está impidiendo el acceso a quienes no son residentes, de manera que algunos comercios han visto como sus ventas caen “en picado” en los últimos cuatro meses. “Una frutería ya ha cerrado y algunas tiendas, como la carnicería, ha dejado de abrir por las tardes porque incluso los vecinos de Las Moreras tienen que dar una vuelta enorme para llegar andando”, explica este comerciante, propietario de una tienda de reparación de móviles, que asegura que ha perdido más de un 60% de clientes desde que comenzó la obra.

Según detalla, en estos momentos sólo hay un carril habilitado para la entrada en coche o moto a la Colonia de la Paz pero es sólo para residentes. Esto hace que los clientes que no son del barrio no puedan llegar a la zona, que según Jesús, ha quedado “totalmente aislada”. “ Si vienes desde el Vial Norte, es imposible llegar. El tráfico te manda para Las Margaritas y la gente se pierde. Pero, si vienes por Arroyo del Moro, a media altura, te mete por las calles traseras”, lamenta el comerciante, que afirma que ha enviado un correo electrónico hace dos semanas al Ayuntamiento y no ha obtenido respuesta.

Además, también denuncia problemas de acceso para peatones. “Han montado unas vallas para impedir pasar de un lado a otro. Al principio había dos pasos, pero es que ahora sólo hay un paso, porque el que había a la altura de la calle Escritor Torquemada y que permitía directo el tránsito desde Las Moreras lo cerraron y los clientes ya no pasan”, apunta el empresario, que denuncia que la obra en la carretera de Trassierra “va súper lenta”.

“Es evidente que hay escasez de trabajadores. Llevamos ya cuatro meses y esto no avanza”, lamenta Jesús, que pide al Ayuntamiento que, al menos, abra más pasos para peatones y permita que el carril de residentes sea para el tráfico general.

“Esto no sólo afecta a los comercios, también a los bares o a la misma Farmacia del Pireo, donde ha caído un 70% la venta pese a que en esa zona hay espacio para habilitar hasta dos carriles”, concluye.