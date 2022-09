La CHG sanciona a una empresa por abastecer de agua a 260 parcelas de Córdoba con autorización solo para una

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha resuelto un expediente sancionador contra la empresa Adaros de Córdoba S.A. por abastecer de agua a 260 parcelas de la Sierra de Córdoba cuando cuenta con autorización solo para hacerlo en una vivienda.

El expediente sancionador -al que ha tenido acceso este periódico- expone que la empresa que abastece de agua a viviendas de la urbanización Siete Fincas “ha procedido al incumplimiento de la resolución de inscripción en el Catálogo de Aguas Privadas al abastecer a 260 parcelas, siendo el uso autorizado el abastecimiento de una vivienda y por exceder el volumen máximo autorizado en 106.809 metros cúbicos”.

La apertura de este expediente sancionador por parte de la Comisaría de Aguas de la CHG se produjo en marzo de 2021, después de una denuncia del Servicio de Control y Vigilancia del Dominio Público Hidráulico de fecha 13 octubre de 2020, tras la comprobación y visita in situ de los hechos probados contra la empresa suministradora de agua en esta zona de la Sierra. La resolución de sanción se realizó finalmente, por parte de la Presidencia de la CHG, en febrero de 2022.

La Confederación sostiene que los hechos probados –“por otra parte reiterados en el tiempo”-, son constitutivos de “infracción administrativa menos grave” y constata que ha existido una “infracción continuada en el tiempo detrayendo recursos hídricos sin amparo legal y ocasionando un daño al Dominio Público Hidráulico reiterado”.

La cuantificación económica de la multa se basa en la afectación del dominio público hidráulico y el agua extraída, valorándose la “especial protección de bienes de naturaleza pública dado el interés general, así como la reiteración en la infracción imputada”, por lo que se propone una sanción de 50.000 euros. Asimismo, se impone la obligación de indemnizar los daños al dominio público hidráulico por 33.003,98 euros -según reza la resolución-, además de abstenerse de captar agua para un uso distinto del autorizado ni por mayor volumen. Contra esta resolución cabe recurso de reposición ante la CHG o bien llevar el asunto al contencioso administrativo.

Alegaciones: “No alteran los hechos imputados”

En la tramitación del expediente, Adaros de Córdoba S.A. presentó una serie de alegaciones argumentando “que no existen otros medios de suministrar agua a las Siete Fincas más que las cuatro captaciones de agua inscritas en Catálogo de Aguas Privadas”, a lo que la CHG responde que esto no ampara el incumplimiento de exceso de captación y usos. Asimismo, la empresa sostiene que la captación de agua sirve también para los hidrantes dispuestos en la zona para uso del Infoca contra posibles incendios, y que considera que no se ha dañado el Dominio Público Hidráulico con su acción, sino que se “ha contribuido al equilibrio del uso del agua en la zona y ha evitado apertura pozos individuales”. No obstante, sobre estas alegaciones, la CHG señala que no altera los hechos imputados por los que se ha elevado la sanción.

La denuncia del Servicio de Control y Vigilancia del Dominio Público Hidráulico que ha dado lugar al expediente sancionador llega tras distintas denuncias y requerimientos realizados por Cristina Román, vecina de la zona, con vistas a proteger los acuíferos de la Sierra.

Ahora, tras requerir a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir la información sobre este expediente, así como la actuación del Defensor del Pueblo Andaluz para conocer las actuaciones al respecto como parte interesada, el organismo de cuenca ha trasladado este pasado verano las acciones llevadas a cabo que han dado como resultado la multa impuesta a la empresa que abastece de agua a las Siete Fincas, por incumplimiento de las condiciones de aprovechamiento de suministro en la urbanización.