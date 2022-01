Los caseteros se preparan para una Feria de Córdoba con pasaporte Covid y mascarilla

Faltan 115 días para el primer día oficial de la Feria de Córdoba 2022. Casi cuatro meses que, en medida de tiempo pandémico, puede ser una eternidad. No obstante, en la Asociación de Casetas Populares ya se están preparando para una edición que sólo saldrá adelante "desde la normalidad", que es lo mismo que decir la nueva normalidad: Pasaporte Covid y mascarilla en interiores.

El presidente de la Asociación de Casetas Populares, Alfonso Rosero, ha explicado a Cordópolis que las pretensiones de los caseteros son claras: "No se va montar casetas si no hay normalidad y las bases tienen que incluir un escenario pandémico que así lo refleje", señala el también gerente de la Caseta La Cuadra.

En este ámbito, Rosero pide para los caseteros lo mismo que se le ha dado a los hosteleros durante esta sexta ola de la pandemia, en la que se ha impuesto el pasaporte Covid para entrar a interiores, donde ya era obligatorio el uso de mascarilla. Esas dos condiciones son parte de "la normalidad" de la que habla, si bien advierte de que sólo están dispuestos a asumirlas siempre que haya laxitud.

"Cumpliremos administrativamente y montaremos las bases con las condiciones que haya, pero que el Ayuntamiento avise si va a perseguir que se cumpla con el uso de mascarilla y la distancia de un metro y medio a rajatabla, porque nosotros no vamos a cargar con las culpas de medidas que no vamos a imponer ni queremos imponer, al igual que no se están cumpliendo en ningún sitio hoy en día", afirma el presidente de la Asociación de Casetas Populares.

"Si hay restricciones de aforo no montamos"

La última reunión entre los caseteros y la Delegación de Promoción de la Ciudad fue en octubre. El horizonte pandémico era totalmente distinto, pues para empezar no había surgido ómicron. En cualquier caso, ya entonces se advirtió de que había algunas medidas que no se podrían imponer si se pretendía hacer una feria atractiva. Una de esas cuestiones fue la de los aforos.

"Si hay restricciones de aforo no montamos. Hay que tener en cuenta que una feria dura muy pocos días. Si empiezas lastrado, nadie va a querer asumir el riesgo de montar una caseta", indica Rosero, que apunta que la Feria ya tiene otros condicionantes propios, como la climatología. En este ámbito, también indica que no tendría sentido plantear cupos de casetas abiertas, porque nadie quiere exponerse a la lluvia.

"A lo más que se puede llegar es a establecer en las bases un sistema de ventilación de aire seguro, siempre que haya aparatos en el mercado que lo permitan. En es, nosotros vamos a estar de acuerdo", afirma. Al igual que están conformes con la imposición del pasaporte Covid, como "medida disuasoria para aquellos que no quieren vacunarse". Además, consideran que esta medida no va contra el espíritu de la Feria de Córdoba, alejado del de ferias como la de Sevilla y en la que el acceso a las casetas es libre en la gran mayoría. "La política o el espíritu va a seguir siendo el mismo. Sólo se va a impedir la entrada al que no se quiera vacunar", apunta.

El Ayuntamiento acierta a la hora de dilatar la publicación de las bases

En cualquier caso, los caseteros consideran que se está actuando bien al dilatar la publicación de las bases para que éstas configuren un horizonte más o menos realista. "De nada sirve hablar, si dentro de un mes puede cambiar todo. Fíjate si ha cambiado todo desde octubre", afirma Rosero, que reconoce su confianza en que las autoridades administrativas tienen "una determinación administrativa de convivir y capear las condiciones que vengan a nivel pandémico".

"La decisión se debe de tomar, y creo que está tomada. Administrativamente se está trabajando en ello", advierte el presidente de la asociación, que cree que el único peligro que hay a estas alturas es la aparición "de una súpercepa".

Si eso ocurre o no, poco podrán hacer los caseteros, cuyo presidente reconoce que están "deseando e ilusionados" ante el cada día más factible retorno de la Feria de Mayo.