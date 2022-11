El Ayuntamiento solicita la memoria a la empresa que instaló la luz de la fachada para poder pagarle

El Ayuntamiento de Córdoba ha solicitado la memoria a la empresa que instaló la luz de la fachada del edificio de Capitulares para poder recepcionar las obras y proceder al pago por sus servicios, adjudicados por 38.500 euros.

Según una diligencia, enviada este mismo jueves a medio día (después de que este periódico preguntara por el tema), el subdirector de Infraestructuras ha dado tres días a la empresa para entregar la documentación técnica del proyecto, a fin de poder “comprobar la correcta ejecución de la obra y de este modo proceder a la recepción de la misma y a la posterior autorización del pago por los servicios prestados”.

En el documento, al que ha accedido a este periódico, se indica que el 28 de octubre hubo una reunión con el representante de la empresa, al objeto de “realizar la recepción material del proyecto”. En esa fecha se grabó un vídeo desde la calle Capitulares en el que se apreciaba el correcto funcionamiento de la iluminación, y que el 30 de octubre distribuyó Vox a los medios de comunicación.

Desde entonces, la fachada está lista para encenderse, pero apagada. Desde la empresa han sostenido que, en varias conversaciones con el Área de Infraestructuras, se les ha trasladado que no se ha certificado la obra porque quien presuntamente debería hacerlo está “de baja”. El propietario de la empresa se refiere al jefe de la Unidad de Mantenimiento de Edificios y Colegios, el técnico sobre el que el recaen las sospechas levantadas por la investigación interna del tercer 'caso Infraestructuras'.

En el Ayuntamiento, sin embargo, lo niegan y han pedido que se envíe la documentación para proceder cuanto antes al encendido de la fachada.

