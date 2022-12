El Ayuntamiento de Jaén debate la retirada de acciones judiciales por la adjudicación a Córdoba de la Base Logística

El Pleno del Ayuntamiento de Jaén tiene previsto debatir esta semana entre los grupos políticos representados la retirada de sus acciones judiciales por la designación de Córdoba como sede de la futura Base Logística del Ejército de Tierra.

El que será el último Pleno del año en la capital jiennense incluirá así un punto para decidir si el Ayuntamiento se retira de los procesos judiciales del Plan Colce, según ha anunciado el gobierno local de Jaén. En su momento, fue el Pleno el que decidió formar parte de las acciones en los tribunales para denunciar la adjudicación de la Base Logística a Córdoba.

Recientemente, el Ministerio de Defensa ha anunciado la llegada a Jaén del Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación, con una inversión de 220 millones de euros y una generación de empleo de 2.500 puestos aproximadamente. Esta decisión parece estar detrás del debate para retirar ahora la acción del Ayuntamiento jiennense de la designación de Córdoba por parte de Defensa para instalar la Base Logística que reunirá a sus actuales doce centros logísticos repartidos por el país.

El Ayuntamiento de Jaén prosigue personado en los dos procedimientos abiertos en la vía contencioso-administrativa en la Audiencia Nacional impulsados por el Ayuntamiento el pasado verano en defensa de sus intereses, sobre la designación de Córdoba como sede de la Base Logística. El Consistorio jiennense rechazó personarse por la vía penal.

