El Ayuntamiento instalará seis cajeros telemáticos para hacer gestiones municipales

El Ayuntamiento de Córdoba instalará en distintos edificios municipales seis cajeros telemáticos con los que la ciudadanía podrá realizar distintas gestiones municipales. El objetivo de estos Puntos de Autoservicio Electrónico Presenciales será permitir el acceso de la ciudadanía a trámites e información a través de medios electrónicos de forma presencial.

El Consistorio ya ha licitado el contrato para el suministro de estos seis cajeros telemáticos que, entre otras cuestiones, ofrecerán certificados de empadronamiento, trámites en la sede electrónica, consulta del censo electoral y gestiones de ingresos municipales, entre otras cuestiones.

El contrato para el suministro de los seis cajeros telemáticos tiene un valor estimado de 247.643,76 euros y un plazo de ejecución de 120 días. El proyecto está confinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Programa Operativo Plurirregional de España Feder 2014-2020.

Los seis dispositivos o Puntos de Autoservicio Electrónico Presenciales permitirán “el acceso de la ciudadanía a trámites e información a través de medios electrónicos de forma presencial”, según consta en el pliego del proyecto licitado, y se encontrarán ubicados en dependencias municipales. Con ello se trata de “avanzar en la prestación de los servicios públicos municipales a través de las TIC para que el 50% de la población utilice la Administración electrónica y el 90% de la tramitación administrativa sea electrónica”.

Los dispositivos telemáticos ofrecerán distintos servicios a través de una interfaz diseñada específicamente para su uso, de acuerdo con los criterios de usabilidad, accesibilidad y experiencia de usuario que los hacen diferentes a los que pueden ser ofrecidos por otros canales como la sede electrónica.

El mecanismo de autenticación que utilizará la ciudadanía para autenticarse y acceder a los servicios prestados por los dispositivos PAEP será Cl@ve. Por tanto el sistema tendrá que integrarse con dicha plataforma de la AGE.

Asimismo, en relación con el Padrón Municipal de Habitantes, el sistema implementará la emisión de los certificados de padrón del Ayuntamiento de Córdoba, previa identificación a través del sistema Cl@ve. Igualmente, previa identificación, se habilitará la consulta al censo electoral.

Sobre la sede electrónica del Ayuntamiento de Córdoba, los dispositivos permitirán el acceso a la sede electrónica del Ayuntamiento de Córdoba, para la realización de todos los trámites incluidos en ella. Se establecerán enlaces directos, como mínimo, a los apartados de mis trámites, notificaciones y dirección electrónica habilitada única, así como al nuevo Punto de Acceso General Electrónico.

En relación con la Gestión de Ingresos Municipales, se integrarán los dispositivos con el sistema de gestión tributaria del Ayuntamiento, como mínimo, a través de su sede asociada, haciendo esta y su funcionalidad accesible desde los dispositivos.

Tendrán un salvapantallas informativo, ya que los dispositivos se presentan como un potente medio de comunicación que permite informar fácilmente a la ciudadanía. Cuando los dispositivos no estén siendo utilizados por la ciudadanía, mostrarán de forma secuencial y cíclica una serie de mensajes. Dichos mensajes pueden ser bien de tipo texto, o bien, de tipo imagen. Estos mensajes se configurarán para cada Oficina desde la aplicación de administración y gestión. También, para ahorro de energía, deben poder configurarse para que las pantallas puedan apagarse y activarse al tacto de la pantalla o teclado, así como programarse su apagado automático.

Y en cuanto a accesibilidad y supresión de barreras, el cajero debe cumplir con la normativa estatal y autonómica en materia de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.

