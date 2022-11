El Ayuntamiento detecta presuntas irregularidades en nuevas facturas de Infraestructuras

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Córdoba ha dado orden a la Asesoría Jurídica para la apertura de diligencias previas informativas sobre nuevas facturas del área de Infraestructuras correspondientes a septiembre de 2022 en las que se han detectado presuntas irregularidades. Se trata de facturas pendientes de pago sobre las que había dudas de que dichos servicios y prestaciones se hubieran llevado a cabo realmente. Asimismo, se ha detectado un aumento de facturas de menos de 500 euros, umbral económico a partir del cual se habían reforzado los controles para evitar presuntos fraudes como los que se investigan ya en los tribunales en contratos del área de Infraestructuras.

El teniente de alcalde de Infraestructuras, Antonio Álvarez, ha informado de la apertura de estas diligencias informativas por parte de la Asesoría Jurídica, así como de la comunicación sobre ellas a la Policía Nacional -que investiga los contratos de Infraestructurales llevados a los tribunales-.

En una revisión interna del área de Infraestructuras, que afecta por el momento a 200 facturas de la Unidad de Mantenimiento de Edificios Municipales y Colegios, “se ha detectado que había determinadas facturas pendientes de pago con serias dudas de que la prestación de servicios se hubiera llevado a cabo en los términos en las que se explicitaba”, ha señalado Álvarez.

Tras celebrar reuniones con “los capataces y personal responsable” al objeto de aclarar los términos de dichas facturas, se detectó que “no había conocimiento real de la ejecución formal del contenido de esas facturas”. Por ello, “hemos ordenado abrir una investigación interna porque hay serias dudas sobre ese paquete de facturas”. “Ninguna persona asume que efectivamente se hayan prestado los trabajos” sobre los que se han expedido dichas facturas.

Todo ello se ha puesto en conocimiento de la Asesoría Jurídica municipal y en también de la Policía “porque algunas de esas facturas se corresponden con empresas que están siendo investigadas por la Policía en otros procedimientos”, ha dicho Álvarez en alusión a los casos del área de Infraestructuras que se encuentran en los tribunales por presuntos fraudes y con un técnico municipal y la excoordinadora del área imputados.

En las diligencias previas solicitadas a la Asesoría jurídica se identificarán las facturas, los trabajos, los responsables municipales de ellas y “si hubiera irregularidades, se hará una propuesta de expedientes disciplinarios”, ha asegurado el responsable de Infraestructuras.

Antonio Álvarez ha recordado que desde primeros de este año -tras asumir la responsabilidad política del área de Infraestructuras cuando esas competencias se le quitaron a David Dorado cuando el caso de los contratos del área llegó a los tribunales-, se pusieron en marcha nuevos procedimientos de control sobre facturas y contratos en el área. Entre esas medidas nuevas se incluyó establecer mayor control sobre los contratos menores y ordenar que los contratos de 500 a 3.000 euros también tuvieran que ofrecerse a tres empresas y no a una sola.

Ahora, al revisar las facturas del área de este año, “han empezado de pronto a aparecer múltiples facturas de menos de 500 euros”, ha advertido el concejal. Asimismo, ha anunciado que la revisión interna de las facturas del área se llevará a cabo con todas las expedidas en este año 2022.

Por su parte, el teniente de alcalde de Presidencia, Miguel Ángel Torrico, ha querido destacar que la detección de estas presuntas irregularidades en nuevas facturas de Infraestructuras “vienen dadas por las medidas de control” establecidas en el área. En esa línea, ha asegurado que el gobierno municipal actúa en este caso “siempre con la máxima transparencia y total colaboración con la investigación”.

