El Ayuntamiento de Córdoba convoca un nuevo examen para el carnet de taxi

El Ayuntamiento de Córdoba ha convocado un nuevo examen para obtener el carné municipal de conductor de taxi, un paso ineludible para trabajar en Córdoba como asalariado. Tras el examen del pasado noviembre (que ponía fin a un retraso considerable en la prueba), el Gobierno municipal ha convocado una nueva cita.

Será el próximo jueves 7 de abril a las 11.00 horas en el Centro Cívico Poniente Sur, que se en cuentra en la calle Camino Viejo De Almodóvar, junto a la plaza de toros. El Ayuntamiento ha dado un plazo de 20 días hábiles a partir de este miércoles, con el objetivo de que presenten todas aquellas personas que cumplan los requisitos para realizar la prueba.

Para ello, hay que presentar la documentación pertinente a la Unidad de Transportes del Ayuntamiento de Córdoba a través de la sede electrónica municipal (pinche aquí) o de cualquiera de los medios indicados en el procedimiento administrativo común de las administraciones públicas en la que se especifique en el asunto: "Examen carné conductor/a taxi 07 abril 2022".

La documentación a presentar debe incluir un justificante del abono de la autoliquidación de la tasa correspondiente por importe de 5,45 euros establecida en la ordenanza fiscal número 101 (Tasa por licencias de autotaxis y demás vehículos de alquiler) por cada examen para la obtención del carnet. A eso hay que sumar el Documento Nacional de Identidad o equivalente, el título de Graduado en ESO o equivalente (habrá de acreditarse, en su caso, la equivalencia), el permiso de conducir de clase B o superior, el certificado médico oficial, la declaración jurada de no poseer antecedentes penales.

El contenido del examen aparece regulado en el artículo 44 de la Ordenanza Municipal Reguladora del Servicio del Taxi, y consistirá en una prueba dirigida a evaluar el conocimiento de los aspirantes sobre temas relacionados con la prestación del servicio de taxi y versará, al menos sobre las siguientes materias:

El Ayuntamiento podrá incluir en el examen la realización de una prueba psicotécnica y una prueba de inglés básico y podrá exigir la asistencia a jornadas, cursos o seminarios, sobre idiomas, seguridad vial, seguridad laboral, atención a discapacitados o cualquier otro conocimiento relacionado con el ejercicio de la actividad.

La corrección del examen se realizará por parte de Jesús Andrés Peña Ojeda, jefe del Departamento de Accesibilidad, Planificación y Estrategias de Sostenibilidad.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!