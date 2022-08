La Asociación de vecinos “Puente Romano” exige conocer el estado de la recuperación de la “Plaza del Rastro”

Los vecinos de la Asociación Puente Romano, demandan saber en qué situación se encuentra la recuperación de la “Plaza del Rastro”, “ante la imposibilidad de mantener reunión con el presidente de la Gerencia de Urbanismo, Salvador Fuentes”.

Por ello, han dirigido una nota de prensa en la que de la misma manera han explicado que les ocurre “con el reparto de los remanentes del pasado año”. Los vecinos han resaltado “la necesidad de instalar en cualquier zona de Acera del Lindero o a la espalda de la calle Jiménez Amigo una instalación de juegos infantiles para los pequeños”. La respuesta que obtuvieron de Fuentes, han detallado que fue “eso se hace, a ver si es posible para mayo del 2022”. Pero “ha pasado mayo y todo continúa igual”.

Ya no han hablado más con el presidente de la GMU y en los repartos de los remanentes, indican, no aparece nada de ese parque. “Es impensable que en el siglo XXI en toda la parte de las últimas casas de Fray Albino del Campo de la Verdad no tenga ninguna instalación infantil”, han señalado.

Los vecinos acusan a Fuentes de decir “a todo que sí y si te vi no me acuerdo”. A su vez, denuncian que el gobierno municipal “no quiere invertir en el sur del sur”. Por último, han manifestado que “la Junta Directiva estudiará, si esta mentalidad no cambia, medidas a tomar”.