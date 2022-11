La asociación de vecinos La Palabra denuncia un nuevo vertido de aguas fecales en Las Moreras

La asociación de vecinos La Palabra, del barrio cordobés de Las Moreras, y la formación política 'Andalucía Entre Tod@s', han denunciado este martes la aparición de un nuevo vertido de aguas fecales en el barrio.

Según han detallado, este nuevo vertimiento está localizado en Gabriel Celaya, 19, y de nuevo correspondería a aguas fecales, explica Manuel Ortega, presidente de 'Andalucía Entre Tod@s', que ha protestado junto a Ana Sánchez, de La Palabra, en la puerta del Ayuntamiento.

En este sentido, recuerdan que se trata de una situación “recurrente”. Esta asociación ya denunció casos similares de vertidos fecales en Las Moreras en 2020 y el pasado mes de agosto. Así, consideran que tanto la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) como el Ayuntamiento de Córdoba “han de promover en el barrio un Área de Regeneración y Renovación Urbana (ARRU) para resolver el saneamiento integral”.

Sin embargo, Manuel Ortega asegura que AVRA “no responde a los escritos”, mientras el servicio de Salud Pública Municipal es “como si no existiese”.

