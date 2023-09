El alcalde espera que la sala deportiva en el antiguo pabellón de la Juventud esté acabada en este mandato

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, y la presidenta del Instituto Municipal de Deportes (Imdeco), Marián Aguilar, han informado este lunes sobre el proyecto de sala deportiva que se construirá en el antiguo Polideportivo de la Juventud, que este martes aprueba el consejo rector del Imdeco con un valor estimado de 64,5 millones de euros y una superficie deportiva de más de 5.000 metros cuadrados, incluyendo piscinas, que esperan que antes de terminar el mandato “esté funcionando”, con colaboración público-privada. El proyecto de obra está valorado en un total de 4,2 millones de euros.

En declaraciones a los periodistas, junto a la presidenta del Consejo de Distrito Sur, Mariló Damián, y vecinos, el alcalde ha valorado que “después de décadas, por fin se va a poder poner en marcha ya, de forma definitiva, sin más trámites, el contrato para sacar adelante esta sala deportiva en el Distrito Sur”.

Al respecto, se trata de “un proyecto ambicioso”, con una concesión de no más de 40 años y un mínimo de 20 años, a la vez que ha aseverado que “esto es una respuesta a una demanda ciudadana, de los vecinos del barrio”, de modo que “es un logro suyo”, después de que “también han participado desde el principio en el diseño” del proyecto, que “es muy bueno para el distrito y la ciudad, que quiere cerrar esta herida que está abierta desde hace muchos años”.

Mientras, Aguilar ha expresado que “es un logro que responde tanto a la demanda vecinal, como al compromiso del alcalde, y que tras más de cuatro décadas por fin va a ser una realidad”. El día 21 de septiembre se recibió el informe favorable por parte de la Intervención para el contrato de la concesión de obra.

Asimismo, ha indicado que es “un equipamiento deportivo que nace del consenso y diálogo con los vecinos y de un estudio de viabilidad que asesoraba sobre qué tipo de instalación era más adecuada para buscar la sostenibilidad con el barrio y con la identidad de las propias familias que tiene el Distrito Sur”.

Ante ello, la edil ha remarcado que será “un equipamiento moderno, asequible y accesible”, precisando que “en la planta baja irá una piscina climatizada; en la primera planta se podrá disfrutar de una sala de 'fitness' de cardio y fuerza funcional, y en su segunda planta, de otra sala de 'fitness' para pesas de fuerza y peso libre”, además de contar con “cuatro salas anexas para realizar diversas actividades grupales”, y en el exterior habrá “una zona de 'cross-training y dos salas de pista de pádel”.

Entretanto, la concejal ha afirmado que “se ha tenido en cuenta el perfil socioeconómico del Distrito Sur”, de forma que “se ha buscado que las tarifas estén adaptadas a los bolsillos de los vecinos”, de ahí que vayan a ser “unas de las tarifas más económicas de todas las instalaciones municipales”.

Para ello, ha explicado que “el adjudicatario va a poder disfrutar de una subvención de un millón de euros en lotes de 100.000 euros anuales durante los diez primeros años”, a la vez que “durante los primeros diez años el adjudicatario va a estar exento del canon, que a partir de los diez años será de una cuantía de 33.600 euros”, ha precisado. El expediente contempla que el plazo de ejecución de obra será de 24 meses como máximo y 15 meses de mínimo.

Por su parte, la presidenta del Consejo de Distrito Sur ha valorado que este martes se apruebe “este proyecto tan demandado por varios consejos de distrito durante varias décadas”, a lo que ha agregado que “desde hace varios años en el Imdeco y con el alcalde ha habido reuniones” para hacer “un proyecto desde el consenso del Consejo de Distrito con la demanda vecinal, junto con el Ayuntamiento”.

Así, espera que “el compromiso de accesibilidad y que sea asequible se cumpla”, al tiempo que ha resaltado que están “muy contentos”, subrayando que “es un pabellón abierto a toda la ciudad”. También, ha elogiado que el estadio de San Eulogio “se va desarrollando”.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!