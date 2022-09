El alcalde asegura que en Córdoba los VTC “no tienen que convivir porque solo está el taxi”

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, se ha referido este jueves al decreto aprobado por la Junta de Andalucía que permite operar a los vehículos de transporte con conductor (VTC) a partir del 1 de octubre, una medida rechazada por el sector del taxi. Sobre ello, el regidor ha dicho que en Córdoba los VTC “no tienen que convivir, porque solo está el taxi”.

Preguntado sobre si el Ayuntamiento velará por el cumplimiento de la norma de la Junta, que sitúa en los consistorios la obligación de hacerlo-, Bellido ha dicho que “eso es algo que tendremos que ver con los técnicos, cumpliremos la ley que está aprobada”.

No obstante, ha precisado que “en Córdoba el modelo de convivencia es fantástico, básicamente porque solo hay un modelo. Ahora mismo no hay VTC que estén operando de forma significativa, solo está el taxi, con lo cual, aquí la convivencia está más que asegurada porque no tienen que convivir. Lo cual no quiere decir que nosotros, evidentemente, cumpliremos lo que marca la ley, pero siempre en ese modelo Córdoba”. En ese sentido, ha añadido que “por lo que he leído, en Córdoba tendrán especiales dificultades para operar otros operadores”, en referencia a los VTC.

Proyecto para Caballerizas

Sobre el proyecto que puede albergar en un futuro la sala de Caballerizas Reales, el alcalde ha dicho que “no hay nada ahora mismo” y que el Ayuntamiento, en lo que está trabajando es en que “pronto tengamos ya la valoración de la Comisión Provincial de Patrimonio para culminar la expropiación. Y luego nosotros en Gerencia de Urbanismo, antes de ver qué es lo que va a ir allí , lo que tenemos que terminar es la parte urbanística, modificar la ficha del Plan del Casco” que corresponde a las Caballerizas.

“Vamos a ir paso a paso, vamos a quedarnos con el edificio ya de forma definitiva, vamos a hacer las modificaciones urbanísticas y luego ya veremos qué es lo que se instala allí”.

Preguntado sobre si hay alguna preferencia de proyecto, Bellido ha dicho que “estamos pensando siempre en el mundo del arte y la cultura para esa sala” y ha añadido que “creo que tenemos que buscar algo que aporte un valor cultural a la ciudad, un valor de creación y un valor turístico, algo atractivo”.

El alcalde se ha mostrado “convencido de que va a haber demanda” a la hora de presentar proyectos para Caballerizas “porque el espacio es único por sí mismo y por la ubicación, en el entorno del casco histórico, las propias Caballerizas, el Alcázar, la Mezquita Catedral, los patios al lado... Creo que va a haber mucha demanda y ya veremos con tranquilidad cuál es la mejor propuesta”.

Carpa en Caballerizas

José María Bellido también se ha referido a la acusación de IU de “oscurantismo y falta de transparencia”, que ha demandado información al gobierno municipal acerca de la carpa de grandes dimensiones que se ha instalado en Caballerizas.

El alcalde ha señalado que “si demandan documentación, la tendrán por parte de Urbanismo” y ha aclarado que “es una instalación efímera que no se apoya sobre ningún elemento patrimonial, que ha estado tutelada por la Gerencia de Urbanismo”.

Si ha criticado al portavoz de IU, Pedro García. al considerar que “realmente su preocupación no es por la carpa en sí. Tiene una trayectoria acreditada a lo largo de muchos años de estar en contra de la situación de Caballerizas, de Córdoba Ecuestre en Caballerizas y del futuro centro del caballo y cada vez que puede va minando las actuaciones de Córdoba Ecuestre y arroja dudas sobre las mismas. Creo que tiene que ver con eso y el desacuerdo que tienen a futuro con el Centro Internacional del Caballo y nada que ver con una preocupación real por la protección patrimonial”.