Córdoba florece de nuevo: los detalles del Concurso de Patios

Es, sin género de duda, la celebración más emblemática de la ciudad. Y apenas restan unos días para que comience de nuevo. Más concretamente, el próximo 2 de mayo arrancará una nueva edición de la fiesta. Se trata del Concurso de Patios, que además es, quizá y sin el quizá, la cita más relevante del intenso Mayo Festivo de Córdoba. La entrega número 83, que es la que tendrá lugar en esta ocasión, contará con hasta 53 espacios participantes. A estos se sumarán otros diez recintos fuera del certamen, es decir, que no optarán a premio. De esta forma, la ciudad ofrecerá más de 60 jardines urbanos, en el interior de edificios, a propios y extraños.

La historia del Concurso se remonta a 1921, aunque ya tres años antes, en 1918, se abrieron de forma oficial por primera vez las viviendas de barrios como el Alcázar Viejo o Santa Marina. Fue aquello un acercamiento a lo que terminó por convertirse en un evento único, que sin embargo no terminó de asentarse hasta mediado el siglo XX. Porque los inicios no fueron sencillos, por mucho que en la actualidad todo se perciba con un potente color rosa. En cualquier caso, el certamen consiguió superar cada una de sus vicisitudes y, más importante si cabe, el transcurso de los años. Esto último es muy significativo en los tiempos que corren, en los que el vértigo del progreso parece conducir al desdeño de lo antiguo.

Precisamente esa circunstancia es uno de los factores que jugaron a favor de la fiesta, o más bien de la actividad que la fundamenta, ante la Unesco. No en vano, hay que recordar que los patios de Córdoba gozan del reconocimiento internacional, que no es baladí en este caso, con el título de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Fue el 6 de diciembre de 2012 cuando la ciudad obtuvo tan magnífico nombramiento. Aunque en realidad los méritos fueron, son y serán para las personas que cuidan de un legado tan antiguo que se remonta a la tradición mediterránea que trajeron los romanos y que después, tras unos siglos, reforzaron los árabes. De aquella forma de vivir en torno a un espacio abierto, dentro de la propia casa, se alcanzó la virtud del cuidado de las flores y de la hospitalidad en la intimidad del hogar.

Será, en efecto, el próximo 2 de mayo, martes, cuando tenga su inicio el Concurso de Patios de 2023, que se prolongará hasta el domingo 14. Durante esos días, quienes lo deseen, podrán acudir a 24 recintos de modalidad de Arquitectura Antigua, 21 dentro de Arquitectura Moderna y, finalmente, otros ocho de una reciente categoría. Porque el certamen añadió los Patios Singulares. Los horarios de apertura serán, por la mañana de 11:00 a 14:00 y por la tarde de 18:00 a 22:00. Así ocurrirá en todas las jornadas en que dure la cita, a excepción de las dominicales, en que el cierre vespertino se dará a las 20:30. Por cierto, mientras al persona curiosa va de un recinto a otro también podrá deleitarse de las flores en el tránsito por las calles gracias al Concurso de Rejas y Balcones, que desde hace un tiempo comparte calendario.

Al certamen se añadirá, a modo de complemento, el Festival de Patios. Es importante no confundir los términos, ya que son dos eventos ligados pero diferentes. En 1956 el Ayuntamiento de Córdoba apostó por unir música o baile al Concurso a través de un programa de actos que esta vez traspasará las fronteras del casco histórico, que es el hábitat natural de las viviendas que abren sus puertas en mayo. Habrá un total de 29 actuaciones, según indicó hace unos días Marian Aguilar, delegada de Promoción, Cultura y Patrimonio Histórico. Como es lógico, el flamenco tendrá protagonismo en la cita paralela en escenarios tan dispares y alejados como los barrios de Ciudad Jardín o Fátima.

Normalmente son seis rutas las que engloban a los patios participantes: Alcázar Viejo, Judería-San Francisco, Regina-Realejo, San Lorenzo, San Pedro-Santiago y Santa Marina-San Agustín. Por tanto, casi la totalidad del amplísimo casco histórico de la ciudad alberga la celebración. En cuanto a los recintos en concurso este año, serán 24 de Arquitectura Antigua -por orden alfabético y no por zonas-: Agustín Moreno, 43; Alfonso XII, 29; Céspedes, 10; Diego Méndez, 11; Frailes, 6; Guzmanas, 7; Isabel II, 1; Julio Romero de Torres, 15; La Palma, 3; Marroquíes, 6; Maese Luis, 3; Maese Luis, 22; Mariano Amaya, 4; Martín de Roa, 7; Martín de Roa, 9; Ocaña, 19; Parras, 6; Pedro Verdugo, 8; Postrera, 28; San Basilio, 14; San Basilio, 22; San Basilio, 40; Tinte, 9; y Zarco, 13.

Mientras, en la modalidad de Arquitectura Antigua se encontrarán 21 patios -por orden alfabético y no por zonas-: Aceite, 8; Alvar Rodríguez, 8; Alvar Rodríguez, 11; Barrionuevo, 43; Chaparro, 3; Duartas, 2; Judíos, 6; Maese Luis, 4; Maese Luis, 9; Martín de Roa, 2; Parras, 8; Pastora, 2; Pedro Fernández, 6; plaza de las Tazas, 11; Pozanco, 6; San Basilio, 15; San Basilio, 17; San Basilio, 20; San Juan de Palomares, 8; Tafures, 12; y Zarco, 15. Por cierto, ¿cuál es la diferencia entre unos y otros? Es sencillo, en esta segunda categoría se encuadran los recintos que sufrieron reformas sustanciales e incluso son de reciente construcción; en la anterior, los espacios siguen casi intactos -casi, conste-.

Además, el certamen contará con ocho Patios Singulares en competición. Se trata de un tercer grupo del Concurso, añadido el pasado año y ya formalmente en 2023. En este conjunto de recintos se incluyen aquellos que no son casas sino pertenecientes a entidades, asociaciones o congregaciones religiosas que aportan una muestra, o más bien diferentes ejemplos, de la arquitectura de la ciudad en ámbitos civil y religioso, valga la redundancia. Los espacios en esta ocasión serán -por orden alfabético y no por zonas-: Escañuela, 3; plaza de San Rafael, 7; Samuel de los Santos Gener, 5; San Basilio, 44; Santa Marta, 10; Siete Revueltas, 1; San Juan de Palomares, 11; y Badanas, 13.

Y no faltarán, ya se mencionó, los patios que estarán en el plano pero no en concurso. Serán diez recintos, todos ellos integrados en edificios monumentales o históricos en que se sitúan distintas instituciones. Se reunirán, también, en el casco histórico -no por zonas-: plaza Ramón y Cajal, de la Subdelegación de Defensa; Pompeyos, 6, del Archivo Histórico Provincial; plaza de Jerónimo Páez, del Museo Arqueológico; Trueque, 4, el Centro de Interpretación del Patio; Samuel de los Santos Gener, 9, de la Casa Árabe; plaza de Don Gome, del Palacio de Viana; plaza del Potro, 1, del Museo de Bellas Artes y Museo Julio Romero de Torres; Muñices, 12, del CEIP San Lorenzo; Arroyo de San Andrés, del CEIP López Diéguez; y Medina y Corella, 5, de la Filmoteca de Andalucía.