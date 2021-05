Las ventajas de ser un 'last mover'

La innovación parece que se trata de un juego de ser el primero en hacer algo, y es cierto, pero sólo en parte. En la otra parte, se trata de un juego de hacer algo el último para hacerlo mejor que nadie.

Comenzar algo completamente nuevo, algo disruptivo, a nivel de emprendimiento se trata de una misión casi suicida. Se necesita un músculo y palanca financiera del tamaño de Australia, y eso no está al alcance de casi nadie.

Igualmente, llegar demasiado pronto a una fiesta y querer petarlo rápidamente tampoco parece la mejor idea. Cuando llegas, no sabes absolutamente nada; a qué hora llegará la gente, hasta qué hora me quedaré, si aquella camarera tan guapa tiene novio, o si el servicio tiene pestillo o no. Pero te has vestido para la ocasión, tiene ganas de juerga y empiezas a interactuar en ese entorno con la poca información que tienes. Tendrás que descubrir todo mediante prueba y error por lo que cometerás errores y probablemente cuando llegue la gente serás el pesado, sudado y borracho de la fiesta.

En vez de eso puedes reconocer que es temprano, pedirte una coca-cola, sentarte en una esquina a observar y dejar que pase un buen rato. Cuando tengas claro que es el momento, si quieres hacer algo y lo que quieres hacer, levantarte en plan Tony Manero y hacerte el amo de la fiesta.

Si eres más de hacer lo segundo serás un "last mover" ( el último en mover ) y te aprovecharás de la ventaja de jugar con más información y perspectiva. Se suele decir que el que pega o mueve primero mueve dos veces (o veintisiete) pero el que mueve el último suele ser el que da el golpe definitivo y gana la partida. Los last movers mueven tarde y no buscan ganar partidas sino el largo plazo, buscan ganar la juego completo.

Pero basta de derivaciones y volvamos a la innovación y el emprendimiento.

En entornos empresariales, estos juegos son de partidas diarias y son infinitas, porque todas queremos durar para siempre. Además, el oponente o competidor no está sólo enfrente sino que también somos nosotros mismos. Las empresas que perduran, son las que son capaces de competir y hacer innovaciones sobre sí mismas de forma continua y adaptarse a un entorno que cambia todo el rato. Hay que entender que cada día empieza una partida nueva, con nuevas reglas y nuevos jugadores y, estos nuevos jugadores les han visto la carta a todos, no le deben nada al pasado y sólo les interesa el futuro.

Estos jugadores, que mueven a las 6 de la mañana del día siguiente, son los que pueden hacer la jugada más "informada", audaz y barata. Por lo tanto, aunque sean pequeñitos, juegan con una gran ventaja.

Pongamos el ejemplo del todopoderoso y titánico sector bancario. Atado de pies y manos por una híper regulación por parte de los gobiernos y el conservadurismo morlaco por parte de sus juntas directivas, ha tenido que presenciar cómo le adelantan por la derecha y la izquierda startups nuevas, ágiles e innovadoras como Stripe, Revolut, Ayden, Coinbase o la gigantesca y china, Ant. Un tsunami de "last movers" que están dando buena cuenta de un sector trillonario y paquidérmico.

Ahora ya sabes que en el justo instante en el que estás leyendo esto, es el momento en el que existe más información sobre la mesa del juego al que estés jugando. Eso te da una ventaja, aprovéchala.