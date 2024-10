Cuando salga del shock, la coalición del Gobierno de España tendrá que mirar alrededor para ser consciente de la devastación que ha sufrido en la última semana por acción pero desde luego también por omisión.

Los casos Ábalos-Errejón, aunque especialmente el de este último, han estallado de la peor manera posible. Los dos tienen tremendas responsabilidades que en diferentes casos ya investiga o la Guardia Civil o la Policía Nacional, lo que ya es grave. Pero sus ya excompañeros de partido se enfrentan a una terrible contradicción: ¿qué sabían y qué hicieron o dejaron de hacer durante todo este tiempo?

Más allá de investigaciones que pueden derivar en delitos están las actitudes, los comportamientos, la moral y la ética. El umbral de la dimisión ahora parece estar no ya en ser investigado sino en que te condenen. No obstante, hay un camino previo. Siempre he pensado que si hay algo que define a una persona es cómo trata y se relaciona con los demás, tanto en público pero sobre todo en privado. Era el propio Julio Anguita el que insistía en que todo es política y que el umbral de la privacidad era pequeño, quizás cuando cerraba la puerta de su dormitorio, aunque a veces ni eso.

Por eso es muy preocupante que nadie hicera nada cuando comenzaron a llegar los primeros rumores, que luego fueron denuncias internas, y que ha derivado en una explosión que se puede llevar por delante a todo un proyecto político como es Sumar. O lo que quede. Mucho más cuando varias de esas víctimas eran compañeras o simplemente personas cercanas que acudían en busca de ayuda o comprensión.

En el Código Penal existe un delito que es el de la omisión de socorro, que se le impone a aquella persona que pudiendo ayudar a otra que lo necesitase no lo hiciese, siempre y cuando no se ponga en riesgo su propia vida o seguridad. Estoy bastante seguro de que denunciar a Errejón desde la dirección de un partido no habría supuesto riesgo alguno. Y hacerlo habría provocado justo el efecto contrario al actual: una devastación absoluta en la izquierda española y una tremenda falta de credibilidad. Pero, por encima de todo, un abrazo real a las víctimas, que se han quedado en un segundo plano.