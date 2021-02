En Indiana Jones y la última cruzada, a Harrison Ford le rompen el corazón. Ocurre cuando descubre que la bella rubia teutona objeto de sus deseos es, en realidad, nazi. "¿Cómo supiste que era nazi?", le pregunta Indy a su padre. "Porque hablaba en sueños", le contesta Sean Connery, que improvisó esta réplica y a Spielberg le gustó tanto que acabó en el montaje final de la película.

Es uno de mis momentos favoritos por su simpleza a la hora de descubrir el pastel: hay villanas bellas y nazis. Y, cuando uno lo descubre, tiene que recomponerse, superar la sinestesia de la belleza física del ser humano y olvidar. Eso me enseñó Indiana Jones. Que hay nazis bonitos por fuera, pero nazis por dentro. The End.

Ahora vamos con la actualidad.

La glamurización del fascismo en los medios de comunicación españoles ha alcanzado esta semana un nuevo hito con la tournée de entrevistas y especiales dedicados a una joven nazi que estuvo el pasado sábado en una concentración de nazis diciendo cosas muy nazis.

Aquí no hay matices. Se puede argumentar, con más o menos clarividencia, si Vox es fascista, posmofascista o populista ultra, pero no se puede negar que si eres fascista y antisemita, eres nazi. Y esta chica lo es.

No recuerdo haber leído muchas o ninguna entrevistas a skinheads en medios a lo largo de mi vida. Claro que, en la mayoría de casos, el nazi se parece más los 299 tipos restantes que fueron a la concentración a la que fue esta chica: hombres poco agraciados que exudan odio. Un perfil muy poco interesante para algunos medios de comunicación, que son incapaces de desaprovechar el nazismo para sexualizar a una joven de 18 años.

En cualquier caso, ser guapo no te exime de ser un mierda. Así que he de reconocer mi sorpresa con la chapa y pintura que se le ha dado al nazismo en los últimos días. Y eso que ya había precedentes: los mismos medios que han babeado con la chica nazi, ya llamaron “musa” a Rocío Monasterio y recordemos que Monasterio ha sido investigada por un presunto delito de odio contra menores extranjeros. Repito: MENORES extranjeros.

Además constata la tendencia de ciertos medios a convertir la miseria moral en inspiración. La chica nazi y Monasterio no son lideresas, no son activistas, no son peligrosas: son “musas”. Allí donde por la izquierda las mujeres solo pueden ser cajeras del supermercado y arribistas, en la ultraderecha lo que hay son deidades inspiradoras.

En eso no hay equidistancia. Para algunos medios, las musas son siempre de “Vox, del fascismo, el falangismo y la ultraderecha”. Por la izquierda las mujeres son otra cosa, pero rara vez inspiradoras.

Llegados a este punto, ya me pregunto directamente qué tiene que hacer un indeseable en este país para que esos medios lo ignoren. La última barrera es la pedofilia, supongo.

Pero si la pedófila o el pedófilo es guapo y es capaz de articular palabra, no descarten un especial de El Español.