Corazón y comparte

Hay una frase que utilizo siempre que, queriendo o sin querer, acabo discutiendo con un amigo o desconocido sobre periodismo: Todo el mundo es experto en dos cosas: en su trabajo y en periodismo. Menos los periodistas, que no tenemos ni idea de periodismo.

Aunque hace meses que abandoné los grupos de Whatsapp porque el debate me recordaba peligrosamente a las chulerías de patio de colegio, de vez en cuando todavía me llegan algunas reacciones en esos chats a las noticias, reportajes o columnas que escribo por aquí.

Como, por suerte, ya no tengo la necesidad de contestar y abrir un frente, pues acepto a regañadientes la crítica. Y, aunque a mí no se me ocurriría decirle nunca a un fontanero cómo tiene que apretar una tubería, no me queda otra que encajar el vasto conocimiento del fontanero sobre cómo funciona un periódico y su ideología.

Vivo también desde hace meses sin redes en el móvil, de manera que, si empiezo una pelea en Facebook o Twitter fuera de mi horario laboral, tengo que hacer el esfuerzo de levantarme y sentarme en el ordenador. O sea, doble pelea: tengo que pelearme conmigo mismo, vencer primero mi desgana, para poder pelearme con alguien en Twitter.

A menudo, por tanto, las evito. A veces entro. Rara vez salgo indemne. Cada pequeña bronquita o discusión, por nimia que sea, por muy seguro que esté de mi postura, se queda un rato contigo. Tiene efectos secundarios.

Las redes están pensadas para capitalizar nuestras opiniones e ideas y ofrecérselas a otro para que pierda su tiempo contigo

Por eso, si hace meses pedía una mascarilla para el Twitter, hoy pediría una vacuna. Por eso entiendo a quien se larga de las redes. Las últimas, la alcaldesa de Barcelona o una conocida periodista.

No sé si los políticos harían mejor su trabajo fuera de las redes, tengo mis dudas de ello. Lo que sí sé es que la gran mayoría de los periodistas, los que nos batimos el cobre a nivel local, no podemos.

Las redes están pensadas para capitalizar nuestras opiniones e ideas y ofrecérselas a otro para que pierda su tiempo contigo. La economía de la atención hace que tipos como yo nos convirtamos, consciente o inconscientemente, en un producto y lo moneticemos con seguidores y corazones.

Bajo esa premisa y ese indicador económico, mi producto no vale mucho, todo sea dicho. Y no sé si merece la pena el esfuerzo. Pero ahí estamos. Expuestos.

Así que, si te gusta algo de lo que has leído, no lo dudes: corazón y comparte.

Y si quieres discutir lo que digo, soy todo oídos. Seguro que tú sabes mucho mejor que yo cómo me siento y lo que tengo que escribir.