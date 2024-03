El norte de la provincia de Córdoba sin agua potable: Víctima de la contaminación

La población del norte de la provincia de Córdoba, de las comarcas de Los Pedroches y el Guadiato, llevamos “oficialmente” 10 meses sin agua potable. El motivo, las aguas del embalse de La Colada están contaminadas. Diez meses oficiales sin agua potable en nuestras casas, colegios, instalaciones deportivas, negocios, industrias, etc. donde el agua que sale por nuestros grifos está catalogada como “potencialmente tóxica” y ha sido declarada como no apta para el consumo humano. Por lo que las autoridades sanitarias han pedido que no se consuma ni directamente ni para la preparación y tratamiento de alimentos, mientras sigue siendo el agua con la que diariamente nos aseamos, sin saber cuales serán las consecuencias para nuestra salud en el futuro, ¿o en el presente?. Ante ello, las imágenes de la ciudadanía teniendo que ir a los camiones cisterna a recoger agua potable nos retrotrae a imágenes del pasado en blanco y negro donde no existía una red de abastecimiento de agua ni la potabilización de la misma.

Pero expongamos la situación con claridad y rigor, el norte de la provincia no tiene un problema de falta de agua, tiene un problema de contaminación del agua. Cuando desde IU advertíamos de la necesaria y urgente finalización de la conexión del Embalse de Sierra Boyera (se estaba vaciando) con el Embalse de La Colada (estaba con una gran capacidad de agua), era curioso el desinterés por parte del gobierno andaluz en no realizar las obras finales de conexión y el silencio del PSOE. Ante las continuas presiones de Izquierda Unida (IU) para realizar la finalización de las obras de conexión, el gobierno andaluz del PP respondía con argumentos como, “que no era su competencia” (actualmente están realizando junto con la Diputación las obras de conexión definitiva entre ambos embalses) o “que el Gobierno de España realizase unas obras de conexión con el alejado embalse de Puente Nuevo” (unas obras faraónicas y con duración de años). Evasivas, menos asumir lo que correspondía, finalizar las obras de conexión de Sierra Boyera y La Colada. El PSOE por su parte continuaba en el mayor de los silencios.

Desde IU empezamos a analizar y a investigar el porqué del gobierno andaluz de no finalizar las obras de conexión y los silencios, ante la situación que se avecinaba, debido al agotamiento de Sierra Boyera y la gran capacidad de agua de La Colada. Descubrimos la causa. El 17 de junio de 2022 en los micrófonos de Radio Peñarroya Cadena Ser, comunicamos la realidad de lo que estaba ocurriendo: las aguas del Embalse de La Colada estaban contaminadas.

Días más tarde, tras la celebración de las elecciones autonómicas andaluzas, el gobierno andaluz del PP prohibía el baño en La Colada debido a la contaminación. La evidencia comenzaba a ser constatable.

Interpusimos una denuncia en la Fiscalía en julio de 2022 por atentado medioambiental y continuamos exigiendo la finalización de la conexión de Sierra Boyera y La Colada y las investigaciones de su contaminación. La realidad es que el gobierno andaluz del PP, competente en ambas cuestiones, se negaba categóricamente a finalizar las obras de conexión y a aceptar la contaminación. El PSOE se mantenía al margen y silencioso.

Fue el Gobierno de España el que finalmente finalizó las obras de conexión de urgencia ante la inacción del gobierno andaluz, que concluyeron en el mes de marzo de 2023. Tras terminar la conexión y agostarse el agua que suministraba Sierra Boyera, durante el mes de marzo ya estuvimos consumiendo el agua que suministraba La Colada, que estaba contaminada y nos la proporcionaban como potable. Fue en el mes de abril cuando de forma extraordinaria el gobierno andaluz comunicaba que el agua que salía de nuestros grifos era potencialmente tóxica y se declaraba no apta para el consumo humano. Los informes técnicos que hemos conocido al respecto indicaban que los parámetros que no cumplen con la legislación para aguas de consumo son:

Arsénico, sumatorio de plaguicidas totales, AMPA y glifosato como plaguicidas individuales (parámetros químicos); Escherichia coli, Enterococo, Clostridium perfringens, bacterias coliformes y recuento de bacterias aerobias a 22 ºC (parámetros microbiológicos); pH, color, manganeso, turbidez y oxidabilidad (parámetros indicadores).

Datos y parámetros contrarios a un agua potable y de calidad que estuvimos consumiendo durante un mes y que a día de hoy continúa saliendo por nuestros grifos, por una realidad innegable, la contaminación.

Nuestra zona está catalogada como zona vulnerable por contaminación por nitratos y ya en diferentes estudios se advertía de la contaminación, nadie se hizo responsable y los más grave aún, nadie, especialmente en Los Pedroches, se atrevía a describir y denunciar la realidad. En 2013 ya se emitió un informe por parte de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente sobre un proyecto para evitar que las aguas del Guadarramilla desembocaran en La Colada, proyectando incluso una estación de bombeo para redirigir las mismas. Todo ello debido a la gravedad de vertidos contaminantes que se trasladan al río Guadarramilla, principal afluente de La Colada. En Los Pedroches se hallan afectadas dos masas de aguas superficiales, el río Guadarramilla, por elevado contenido de nitratos, y la presa de La Colada, por eutrofización, y tres estaciones de aguas subterráneas Pedroche, Hinojosa del Duque y Pozoblanco. La principal causa antropogénica de procesos de eutrofización es la contaminación química, siendo una de las formas más importantes de contaminación, la agropecuaria, sobre todo la contaminación de los acuíferos con fertilizantes o por excrementos animales. Concretamente, la contaminación que existe en las zonas indicadas puede venir provocada por las elevadas emisiones de nitratos de explotaciones ganaderas existentes en la zona y que se filtran en las aguas de la Colada.

La última evidencia pública y notoria fue la aparición de miles de peces muertos y agonizantes en La Colada, concretamente, 19 toneladas. Desde IU denunciamos públicamente y ante la Guardia Civil tal escenario apocalíptico que impactó en las retinas de nuestras comarcas.

Las distintas movilizaciones y el encierro de ciudadanos y ciudadanas convocadas por parte de la Plataforma “Unidos por el Agua”, las protestas y campañas por redes sociales, las diferentes iniciativas presentadas por nuestro grupo y nuestros representantes institucionales en la Diputación Provincial, en el Parlamento andaluz, en el Congreso de los Diputados y en el Parlamento Europeo, son solo algunas de las diferentes acciones para intentar concienciar y solicitar la necesaria intervención ante la gravedad de la situación.

Ante ello, desde IU vamos a tener un encuentro en Bruselas con el Comisario Europeo de Medio Ambiente de la Comisión Europea, su equipo y las Direcciones Generales del Agua, con el objetivo de trasladar de primera mano la situación. Expondremos las causas, consecuencias, la inacción y “negacionismo” de la Diputación provincial y el gobierno andaluz del PP frente a la contaminación, así como la falta de iniciativa del Gobierno de España, con el fin de obligar a una urgente y planificada intervención.

Los terribles hechos que estamos sufriendo la ciudadanía del norte de la provincia deben ser solucionados ya, la contaminación está dejando a nuestra tierra y a más de 80 mil personas sin el elemento más importante para la vida, el agua.

#SalvemosLaColada

Sebastián Pérez Gallardo.

Coordinador provincial de IU Córdoba.

Hijo de Los Pedroches y el Guadiato.