El PSOE pide al alcalde que “alce la voz” frente a la Junta para “defender los intereses de la ciudad”

La portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Ambrosio, ha pedido este jueves al alcalde, José María Bellido (PP), que “alce la voz” frente a la Junta de Andalucía para “defender los intereses de la ciudad”, de modo que “su responsabilidad y sus esfuerzos deben estar centrados en su ciudad, en su compromiso con Córdoba, y no en las siglas de su partido”.

Así lo ha manifestado la concejal en una rueda de prensa, en la que le ha demandado a Bellido que “cese en su actitud de no molestar y hacer méritos para San Telmo o Génova”.

“Ninguna de las decisiones de Pedro Sánchez le parecen buenas, pero la realidad es que el único proyecto importante de su mandato va a ser la base logística, una decisión del presidente del Gobierno”, ha subrayado.

En opinión de la edil, con Moreno “su máxima es no molestarle ni reclamarle; prueba de ello es la reciente visita de la consejera de Fomento, Marifrán Carazo”. Y es que, “tras repasar una y otra vez su intervención, no hay ni una sola referencia a proyectos muy importantes y urgentes para Córdoba que son de su competencia”, ha advertido.

Al respecto, ha señalado que “hay olvidos muy significativos, como la Ronda del Marrubial”, recordando que “los vecinos de Levante y el casco histórico, y en realidad toda la ciudad, llevan años demandando esta actuación”.

En este caso, Ambrosio ha citado que “en el mandato anterior se llevó a cabo la primera fase de este proyecto de remodelación, gracias a la estrecha colaboración entre administraciones, técnicos y vecinos, y se dejó planificada la segunda”.

Si bien, ha expuesto que “transcurridos tres años, no se ha hecho absolutamente nada”. “Ni siquiera se sabe si la Gerencia Municipal de Urbanismo ha iniciado los trámites para que se le ceda una parte de los terrenos de Lepanto que son necesarios para la ampliación a cuatro carriles de esta ronda, y son de cesión gratuita”, ha apostillado.

En el Pleno de febrero dicho grupo municipal presentó una moción sobre la Ronda del Marrubial y el barrio de Lepanto que fue aprobada por todos los grupos municipales. En ella el equipo de gobierno se comprometía a “culminar el expediente de expropiación forzosa que permita al Ayuntamiento obtener la propiedad del suelo y su puesta inmediata a disposición de la Junta para poner en marcha la segunda fase y que se pueda culminar lo antes posible”, ha precisado.

No obstante, ha dicho que se temen, “visto que no hubo ninguna referencia en el encuentro con la consejera, que estos acuerdos como todos los que se aprueban en el Salón de Plenos, quedarán guardados y cogiendo polvo en el cajón de Bellido, que tiene paralizadas las gestiones para evitar la puesta a disposición de esos terrenos, porque eso exime a la Junta de tener que presupuestar una partida para esta obra”, ha añadido la portavoz.

La ronda norte

Tras ello, la edil ha declarado que “otro gran proyecto que sí mencionó la consejera fue la Ronda Norte, pero lo hizo para mentir, al decir que se siguen dando pasos para permitir que la obra arranque”, y que “la redacción del proyecto de construcción de la fase 1, en el que hemos tenido que partir de cero, está en marcha y esperamos que las obras comiencen en 2023”.

“Ya que Bellido no le advierte ni le corrige, lo hacemos nosotros”, ha subrayado Ambrosio, quien ha manifestado que “se le olvida que el alcalde se comprometió, a instancia de los vecinos, a sacar en paralelo la licitación de las dos fases antes de que acabara el año 2021”.

“Han pasado varios meses, así que no engañe más”, ha reclamado la concejal, quien ha agregado que “los méritos no se logran mintiendo” y ha apuntado que “la Junta no parte de cero en esta actuación, sino que hay un anteproyecto aprobado y publicado en el BOJA”.

Vivienda pública

En lo que respecta a vivienda pública, para el PSOE, “el descaro de la consejera es total, porque ha venido a animar al Ayuntamiento a que presente nuevas propuestas de rehabilitación y construcción para las ayudas del Plan Ecovivienda con el que se gestionarán los 373 millones de fondos Next Generation, pero el PP sólo le ha puesto el nombre, porque el dinero viene del Gobierno de España a través de la Unión Europea”.

Y, por otro lado, según ha añadido, “si Carazo viene a Córdoba, debería interesarse por los proyectos pendientes y uno de los más urgentes que tiene el Consistorio en materia de vivienda pública es el de centenares de denuncias de vecinos de Moreras, Palmeras y Guadalquivir que su Consejería tiene metidas en un cajón”.

Para este grupo municipal, “el problema está en que el alcalde no tiene puesta la mirada ahí y no ha elaborado ninguna propuesta de rehabilitación”. Por lo tanto, “la consejera no va a abordar este problema con un alcalde que ni siquiera pasa por estos barrios”, ha lamentado Ambrosio.

Frente a ello, ha asegurado que ellos sí van por allí y hablan con los vecinos. “Lo hemos hecho representantes del Grupo Socialista y también nuestro secretario general, Juan Espadas”, ha aseverado la edil, quien ha indicado que este miércoles estuvieron en Las Palmeras y “se cae el alma al suelo al ver las condiciones en las que están viviendo estas familias”.

“Ellos mismos nos enseñaban los charcos de aguas fecales que se les siguen formando por el atranque en las tuberías y las arquetas”, ha expuesto la portavoz socialista.

Al hilo, ha remarcado que lo han denunciado “ya muchas veces, se ha avisado incluso al Ayuntamiento cuando ha ocurrido, pero el problema sigue ahí”.

“¿A qué esperan para hacer algo?, ¿por qué no se ha dado un paseo la consejera por las viviendas de AVRA, que son de su competencia?”, ha cuestionado Ambrosio, quien ha lamentado que “el alcalde hace oídos sordos y a la consejera se le olvida que esto también es de su competencia”.

Ante todo, el Grupo Socialista vuelve a pedirle al alcalde que “aproveche todas las oportunidades que tenga para exigir al resto de administraciones, y especialmente a su compañero Moreno Bonilla, que tienen compromisos pendientes con Córdoba”. 2Como alcalde debe alzar la voz y hacerse oír“, ha dicho.