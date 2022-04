El PSOE critica que el barrio de la Fuensanta sea “una selva donde la vegetación crece sin control”

La concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Alicia Moya ha criticado este viernes “el abandono que sufren los vecinos del barrio de la Fuensanta, con una dejadez que se nota tanto en el matenimiento de las calles como en el crecimiento descontrolado de la vegetación”.

Según ha expuesto en una nota, “en mandatos anteriores el PP nos tenía acostumbrados al abandono de lo que tradicionalmente se llaman los barrios periféricos, pero ahora han dado un paso más y el abandono se ha generalizado en toda la ciudad”. “Desde el centro, con el casco histórico, hasta el Brillante o el Distrito Sur, pasando por la barriada más lejana, que es Santa Cruz”, ha destacado la edil.

Las fotografías que han enviado a los socialistas los propios habitantes del barrio “demuestran cómo la plaza de la Juventud y las calles cercanas se han convertido en una selva donde la vegetación prolifera a sus anchas, superando el metro de altura”, ha dicho Moya, quien ha agregado que “el estado de los parterres que se han convertido en ecosistemas con vida propia”.

“Para los cordobeses que viven en la Fuensanta la lluvia se ha convertido en un problema, porque saben que cuando salga el sol la hierba crecerá y la situación empeorará aún más”, ha advertido la concejal, quien ha indicado que “hace tiempo que proliferan los insectos y todo tipo de bichos”.

“Es insoportable y, como el alcalde no le pone solución, la degradación va en aumento”, ha reprochado Moya, quien ha aseverado que “es difícil incluso andar por las aceras”.

La concejal ha alertado de que “el problema puede agravarse cuando llegue el verano, porque la vegetación se secará y aumentará el riesgo de incendios”, al tiempo que ha subrayado que “hay muchos coches aparcados que están rodeados de vegetación”.

“Un parque que no pueden usar los niños”

“¿Para cuándo el desbroce de esta vegetación?, ¿Se merecen estos vecinos no poder abrir las ventanas por los insectos o no poder andar por determinadas aceras?”, ha preguntado la edil, quien también ha llamado la atención sobre “las malas condiciones en las que se encuentra el parque infantil del pasaje Pantoja, también en la Fuensanta”.

Y es que, ha avisado, “el cerramiento con poyetes facilita el botellón e impide que se use para llevar los niños al parque”. “Nadie puede llevarles allí porque está muy deteriorado y hay mucha suciedad”, ha lamentado Moya, quien ha afirmado que “la realidad es que este gobierno presidido por Bellido no tiene ningún criterio para renovar los parques infantiles, al igual que no tiene criterio para gobernar esta ciudad”.