El PP exige una rebaja fiscal de los combustibles ante “la emergencia energética que sufre toda la sociedad”

Los diputados del PP por Córdoba, Andrés Lorite y María de la O Redondo, han exigido este viernes, en base a la proposición no de ley (PNL) presentada por su grupo en el Congreso de los Diputados, que el Gobierno de Pedro Sánchez acometa una rebaja fiscal de los combustibles ante “la emergencia energética que sufre toda la sociedad española”.

En declaraciones a los periodistas, la diputada lucentina ha recordado que el Grupo Parlamentario Popular insiste en “la necesidad de que el Ejecutivo asuma su cuota de responsabilidad en la emergencia energética que sufrimos los españoles”, algo que “puede hacer y tiene margen para ello y mecanismos excepcionales para llevarlo a cabo, por ejemplo, trasladando los cargos regulados de la factura eléctrica a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y aliviando la carga fiscal que se ha visto notablemente incrementada”, ha explicado.

Asimismo, Redondo ha lamentado que “lo mismo sucede con los combustibles líquidos, como la gasolina, el diésel y gasóleo B o C, con unos incrementos que suponen un drama para las economías domésticas, para los profesionales del sector agroganadero, del transporte, para la calefacción industrial o doméstica, etc”.

“Hay muchos profesionales que lo están pasando muy mal a causa de este incremento de precios, el transporte por carretera, las empresas de reparto, las autoescuelas, los agricultores y ganaderos, las familias en general, que también ven cómo se encarece toda la cesta de la compra”, ha recordado la diputada nacional.

Al respecto, ha defendido que “al venir de una peor situación, el Gobierno de España debería liderar que se hagan modificaciones dentro de sus competencias y a nivel europeo”. “Ya en 2019 el Instituto de Estudios Económicos dijo que se podrían ahorrar hasta 60.000 millones con una mejor gestión del gasto energético”, ha manifestado Redondo.

Según ha detallado, “el IVA, a fecha de noviembre de 2021 y con relación al año anterior, ha aumentado 8.100 millones de euros o el impuesto de hidrocarburos ha aumentado mil millones más”, a lo que ha agregado que “entre lo que se está recaudando de más, a pesar de la malísima situación que viven las familias y las empresas, y el ahorro que debería hacer por un gasto innecesario, se puede hacer esa rebaja fiscal”.

Ante esto, ha aclarado que no quieren que esta rebaja fiscal que piden “se quiera repercutir en otro tipo de impuesto o en una rebaja del gasto social”. Y ha sentenciado que “el Gobierno no puede estar llenando las arcas públicas a costa de que las familias no pongan la calefacción o no puedan comprar en el supermercado lo que verdaderamente necesitan”.

“Drama económico, humano y social”

Por su parte, Lorite ha remarcado “la emergencia energética que sufre España desde hace tiempo y que ha generado una crisis social que están sufriendo algunos sectores productivos de forma muy contundente, con situaciones muy dramáticas, como en el sector primario y del transporte por carretera”.

“Están produciendo a pérdidas, lo que es un drama económico, humano y social”, ha advertido el popular, quien ha tachado de “inconcebible ver al Gobierno que está más pendiente de buscar culpables que de buscar soluciones cuando el resto de países de la UE están tomando medidas extraordinarias como las que pedimos en esta PNL”.

Lorite se ha referido al paro en el sector del transporte y las consecuencias en las cadenas de suministros, mostrando “respeto total al derecho a la huelga de los transportistas y rechazo a la actitud del Gobierno de parálisis y abandono hacia un sector determinante”.

Ha recordado que “hay más de 600.000 personas en España que viven del sector del transporte por carretera y están sufriendo esta situación de prestar un servicio a pérdidas, ya que el 40% del gasto estructural de este sector es por el carburante que está disparando, un 30% más caro que el año pasado”.

El diputado del PP ha lamentado que “el Gobierno se entretenga en buscar culpables como Putin, que es la excusa perfecta, en lugar de estar buscando soluciones”.

“En el otoño pasado el precio de los carburantes ya había ascendido un 30% y mientras que otros países buscaban soluciones, el Gobierno de Sánchez se cruzaba de brazos; y ahora encima da una patada hacia adelante retrasando la adopción de soluciones hasta el 29 de marzo, cuando es inasumible”, ha avisado.

En este sentido, ha apostillado que “dos semanas más pueden ser dramáticas para la sociedad española y especialmente para el transporte por carretera”, a lo que ha añadido que “no tiene sentido alguno, salvo que el Gobierno quiera hacer caja y ponerse las botas a cuenta de esta subida fiscal que padecemos todos”.